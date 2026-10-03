Колготки в тон взуття, спідниці чи принту: 6 правил їх стилізації від блогерки

Дівчина в яскравих колготах. Фото: magnific

Кольорові колготки давно перестали бути лише яскравою деталлю образу. Вони можуть підтримати відтінок одягу, поєднати кілька речей між собою або стати головним акцентом. Блогерка Діана Гологовець показала шість способів, як носити такі колготки восени.

Редакція Новини.LIVE розповість про них детальніше.

Реклама

Колготки в тон одягу

Найпростіший варіант — підібрати колготки під загальну гаму образу. Чорний одяг можна доповнити чорними колготками, бежевий — бежевими, бордовий — бордовими. Такий прийом працює і з коричневими відтінками.

"Правило №1 — монохром. Одягайте чорний образ у чорні колготи, бежевий образ — у бежеві колготи, бордовий образ — у бордові колготи, коричневий образ — у коричневі колготи", — розповіла Діана.

У результаті колготки не будуть мати вигляд просто випадкової деталі, а доповнять кольорову гаму вбрання.

Читайте також:

Колготки в тон взуття

Ще один простий прийом — поєднати колготки із взуттям. Відтінки можуть бути однаковими або дуже близькими.

"Спосіб №2 — це колготи в тон взуття. Насправді цей спосіб дуже класно видовжує наші ноги", — пояснила блогерка.

Дуже помітний ефект виходить із короткими спідницями. Колготки та взуття створюють одну лінію, тому ноги здаються довшими.

Принтовані колготки з базовим одягом

Колготки в горошок, смужку чи інший принт самі по собі привертають увагу. Тому решту речей краще не перевантажувати деталями. Діана Гологовець радить поєднувати їх із мініспідницею, грубими чоботами та простою футболкою з логотипом. На такому тлі принт на колготках буде доречним.

"Колготи з принтом теж можуть бути, але тоді весь образ краще залишити базовим", — зазначила блогерка.

Колготки під колір спідниці

Колір колготок можна повторити в нижній частині образу. Бордова спідниця добре поєднується з бордовими колготками, а чорна — з чорними.

"Також класно працює прийом — колготи в колір низу. Тобто, якщо ви одягаєте бордову спідницю, можете одягнути бордові колготи або, наприклад, чорну спідницю і чорні колготи", — розповіла Діана.

Такий варіант особливо зручний із короткими спідницями. Колір не переривається на рівні ніг, тому силует стає більш цілісним.

Колготки в колір принта

Необов'язково підбирати колготки під основний колір одягу. Можна взяти один відтінок із принта.

"Ще можна підбирати колготи під один із кольорів у образі. Наприклад, у вас футболка з якимось блакитним принтом, і ви під цей блакитний принт підбираєте колготи в тон", — пояснила блогерка.

Так колір із верхньої частини одягу повторюється внизу й об'єднує образ.

Яскраві колготки як головна деталь

Кольорові колготки не обов'язково повинні повторювати якийсь відтінок в одязі. Їх можна залишити єдиною яскравою деталлю. Наприклад, до повністю чорного комплекту додати червоні колготки. Ще один варіант — білий образ із рожевими колготками.

У такому образі саме колготки задають колір, а решта речей залишається базою.

Раніше ми писали про сумку, яку у 2000-х носили з усім і яка знову з'явилася у гардеробах модниць. Схоже, мода на речі з 2000-х нікуди не зникає. Марлоу Старрідж це довела одним зі своїх вересневих виходів. Для образу вона обрала Chloé Paddington — сумку з великою застібкою, яку свого часу носили багато знаменитостей.

Також Новини.LIVE повідомляли про аксесуари, які Андре Тан радить носити цієї осені. Деякі з них можуть здивувати тих, хто звик обирати для прохолодної пори року лише практичні речі.