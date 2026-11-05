Дівчина в стильному взутті. Фото: magnific

Вільна халява, складки біля щиколотки й трохи недбалий вигляд — саме за цими ознаками упізнають ботильйони, які цієї осені часто трапляються в образах французьких модниць. Вони не облягають ногу, як звичні вузькі моделі, а спадають складками. Через це навіть просте поєднання джинсів і светра має цікавіший вигляд. Таке взуття носять і з сукнями, і зі спідницями, і з різними моделями джинсів.

Новини.LIVE з посиланням на стилістів styl.interia.pl розповість детальніше про цей осінній тренд.

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З чим поєднувати ботильйони з широкою халявою

Із короткими спідницями та сукнями такі ботильйони можна носити з тонкими колготками. Якщо ж обираєте спідницю міді, придивіться до моделей, поділ яких трохи заходить на верх взуття. Коли край спідниці закінчується рівно над халявою, між одягом і взуттям з’являється помітна горизонтальна лінія, через яку ноги можуть здаватися коротшими.

Стильні ботильйони зі спідницею. Фото: Instagram

Вигляд ботильйонів багато в чому залежить від матеріалу. Замша, велюр і шкіра утворюють природні складки, заради яких і обирають таку модель. Натомість жорстка шкіра, що тримає чітку форму, може зробити халяву громіздкою. З джинсами теж є кілька вдалих варіантів. Прямі моделі з високою посадкою та вузькі джинси можна заправити у халяву.

Широкі джинси та кльош краще залишити поверх ботильйонів. Якщо спробувати заправити такі штанини всередину, тканина збереться біля щиколоток.

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Чорні ботильйони нікуди не зникають, але цього сезону можна придивитися й до інших відтінків. Темний шоколад, карамель, холодний бежевий і насичений бордовий — серед кольорів, які варто розглянути під час вибору взуття. Бордові ботильйони, наприклад, можна носити із класичними джинсами або однотонним пальтом. У такому поєднанні саме взуття привертатиме увагу.

Бордові ботильйони. Фото: Instagram

Окремо варто перевірити довжину пальта, сукні чи спідниці. Коли їхній край припадає точно на верх халяви, ноги візуально стають коротшими. Краще, щоб поділ не обривався на цій лінії: невелика різниця в довжині допоможе уникнути такого ефекту.

Ботильйони з широкою халявою не вимагають складних поєднань. Вони пасують до різного одягу, але найкращий вигляд мають тоді, коли штанини не збираються зайвими складками.

Раніше ми писали про те, що бордовий цієї осені з’являється не лише на светрах і жакетах, а й у найнесподіваніших поєднаннях. Модниці носять його з ніжно-рожевим, блакитним та оливковим, а ще збирають образи в кількох відтінках винного.

Також Новини.LIVE повідомляли, що лофери зі шкарпетками цієї осені носять не лише в класичному поєднанні з білими моделями. Сірі, кольорові, прозорі й мереживні шкарпетки дають змогу щоразу по-новому обіграти звичне взуття.