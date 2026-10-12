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Головна Мода Лофери зі шкарпетками: як поєднати їх, щоб мати стильний вигляд

Лофери зі шкарпетками: як поєднати їх, щоб мати стильний вигляд

Ua ru
12 жовтня 2026 10:45
Шкарпетки з лоферами в осінніх образах: як не помилитися з кольором і довжиною
Лофери з носками. Фото: magnific

Ще недавно лофери зі шкарпетками поєднували не всі. Та восени 2026 року таке взуття дедалі частіше носять саме в такий спосіб. Усе залежить від того, які шкарпетки підібрати. Експерти назвали чотири варіанти, які можна розглянути для стилізації своїх образів.

Новини.LIVE з посиланням на kobieta.interia розповість про ці варіанти детальніше.

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Білі шкарпетки

Чорні лофери з білими шкарпетками — поєднання, з якого можна почати, якщо раніше ви так не вдягалися. Світлі шкарпетки помітно виділяються на тлі темного взуття. Найкраще підійдуть білі моделі без малюнків або з дрібним рубчиком. Їхня довжина має бути трохи вищою за щиколотку. Такі шкарпетки можна вдягнути з прямими джинсами, короткою спідницею, бермудами чи жакетом.

Не варто ховати їх під штанинами. У цьому поєднанні шкарпетки залишаються на виду й доповнюють одяг.

Сірі шкарпетки

Якщо білий колір здається надто помітним, спробуйте сірі шкарпетки. Вони не так контрастують із чорними лоферами, а ще пасують до коричневого взуття. Можна вибрати світло-сірі, графітові або меланжеві моделі. До них підійдуть вовняна спідниця, класичний тренч чи вільний светр. Такі речі разом створюють спокійний осінній комплект.

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Кольорові шкарпетки

Бордові, темно-зелені, темно-сині або ніжно-жовті шкарпетки допоможуть додати кольору звичному одягу. Для цього не потрібно змінювати весь гардероб — достатньо однієї помітної деталі.

Щоб шкарпетки ще краще вписалися в образ, підберіть до них аксесуар або річ схожого відтінку. Наприклад, бордові можна носити із сумкою такого самого кольору, а зелені — зі светром чи шарфом. Точний збіг відтінків не потрібен. Достатньо, щоб кольори поєднувалися між собою.

Мереживні та прозорі шкарпетки

З лоферами носять не лише щільні бавовняні шкарпетки. Ще один варіант на осінь — тонкі капронові, прозорі або мереживні моделі. Найефектнішими вони будуть у поєднанні із масивними лоферами на товстій підошві. Тонка тканина контрастує з грубою формою взуття, завдяки чому образ має ніжніший вигляд. Такі шкарпетки можна поєднати з короткою сукнею, спідницею або широкими штанами, з-під яких видно щиколотки.

Раніше ми писали про те, з чим носити джинси восени, а модні колекції сезону 2026/2027 пропонують нові поєднання зі звичним денімом. Широкі моделі поєднують із жакетами, сині джинси — з об’ємними сорочками, а темні — зі шкіряним одягом. Такі комбінації допоможуть урізноманітнити повсякденний гардероб.

Також Новини.LIVE повідомляли про моделі взуття, які повернулися в моду. Мова про альтернативи кросівкам на щодень: лоферах на плоскій підошві, туфлях Мері Джейн, балетках із завуженим носком і дербі. Стилістка Анна Севрюкова пояснила, які моделі обирати та як поєднувати їх з осіннім одягом.

мода аксесуари стиль лофери шкарпетки
Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "мода"
Автор:
Юлія Хівренко

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