Чим замінити кросівки в осінньому гардеробі: 4 моделі взуття, що радить стилістка

Біле взуття. Фото: magnific

Кросівки й надалі залишаються зручним варіантом на кожен день, тож ховати їх у шафу через нові тренди не варто. Але восени 2026 року є чимало інших моделей, які допоможуть урізноманітнити звичні образи. Стилістка Анна Севрюкова назвала чотири пари взуття, на які варто звернути увагу.

Новини.LIVE з посиланням на її пост в Instagram розповість про них детальніше.

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Лофери на плоскій підошві

Першими у списку стилістки опинилися лофери. Цього сезону вона радить дивитися не на масивні моделі з тракторною підошвою, а на більш стримані варіанти.

"Перше — це лофери. Звертаємо увагу на моделі на плоскій підошві. Тракторна і широка підошва відійшли на другий план, але якщо вони у вас вже є, продовжуйте носити. А якщо хочете тільки придбати нові лофери, рекомендую звернути увагу на плоску підошву", — пояснила Анна Севрюкова.

При цьому позбуватися старої пари через зміну моди не потрібно. Масивні лофери все ще можна носити, якщо вони вже є у вашому гардеробі.

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Туфлі Мері Джейн

Ще один спосіб замінити кросівки — туфлі Мері Джейн. Вони підходять для осінніх комплектів, а за допомогою шкарпеток чи панчіх образ можна зробити цікавішим. Стилістка радить не обмежуватися чорними або бежевими моделями. Кольорові туфлі стануть простим способом додати яскравий акцент до стриманого осіннього вбрання.

"Мені дуже подобається поєднання туфель Мері Джейн з якимись кольоровими носочками, з панчохами. Рекомендую звернути увагу на якісь кольорові моделі, щоб в осінній гардероб додати трішки кольору. Взуття якраз максимально підходить для цього", — сказала Анна Севрюкова.

Балетки із завуженим носком

Балетки також залишаються серед актуальних моделей. Тут можна обрати як звичний класичний варіант, так і пару із загостреним або завуженим носком. За словами стилістки, витягнута форма носка допомагає візуально подовжити лінію ноги. Класичні балетки при цьому підійдуть тим, хто шукає більш нейтральне взуття на щодень.

"Третє — це балетки. Обирайте моделі із завуженим носиком, щоб витягнути силует, наприклад, або більш класичні моделі — вони також актуальні", — зазначила експертка.

Такі балетки можна носити з джинсами, брюками, спідницями та сукнями, тому одна пара легко впишеться у різні осінні образи.

Дербі замість кросівок

Четвертий варіант — дербі. Це взуття підійде тим, хто хоче додати в гардероб більш класичну пару, але не планує переходити на підбори. Дербі можна поєднувати з повсякденним одягом або використовувати у більш строгих комплектах. Їх можна носити із прямими джинсами, брюками, спідницями та верхнім одягом.

"Дербі. Вони можуть замінити кросівки як у повсякденному образі, так і стати доповненням більш класичного луку", — розповіла Анна Севрюкова.

Які кросівки носити восени 2026 року

Водночас відмовлятися від кросівок зовсім не потрібно. Для тих, хто звик до цього взуття, стилістка радить обирати більш акуратні моделі без надто масивних деталей. Серед актуальних варіантів — кросівки, які нагадують кеди, а також ретромоделі. Вони мають компактніший вигляд і щільніше прилягають до стопи.

Тож осінній гардероб можна будувати не лише навколо кросівок. Лофери, Мері Джейн, балетки та дербі дадуть змогу змінювати звичні поєднання, а улюблену пару кросівок при цьому можна залишити для тих днів, коли на першому місці комфорт.

Раніше ми писали про те, що джинси восени можна носити не лише з кросівками — одна й та сама пара змінює вигляд залежно від взуття. До них пасують чоботи, лофери, балетки та моделі на підборах, тому вибір пари залежить від фасону джинсів і того, який образ хочеться отримати.

Також Новини.LIVE повідомляли, що кросівки восени 2026 року можна носити не лише з джинсами та спортивними речами. Білі й лаконічні моделі поєднуються із сукнями, спідницями, широкими брюками та навіть класичним одягом, тому одна пара може стати основою для різних образів.