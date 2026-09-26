Чем заменить кроссовки в осеннем гардеробе: 4 модели обуви, которые рекомендует стилист

Белая обувь. Фото: magnific

Кроссовки по-прежнему остаются удобным вариантом на каждый день, поэтому не стоит прятать их в шкаф из-за новых трендов. Но осенью 2026 года появится немало других моделей, которые помогут разнообразить привычные образы. Стилист Анна Севрюкова назвала четыре пары обуви, на которые стоит обратить внимание.

Новини.LIVE со ссылкой на ее пост в Instagram расскажет о них подробнее.

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Лоферы на плоской подошве

Первыми в списке стилиста оказались лоферы. В этом сезоне она советует обратить внимание не на массивные модели с тракторной подошвой, а на более сдержанные варианты.

"Во-первых — это лоферы. Обращаем внимание на модели на плоской подошве. Тракторная и широкая подошва отошли на второй план, но если они у вас уже есть, продолжайте носить. А если хотите только приобрести новые лоферы, рекомендую обратить внимание на плоскую подошву", — пояснила Анна Севрюкова.

При этом избавляться от старой пары из-за смены моды не нужно. Массивные лоферы все еще можно носить, если они уже есть в вашем гардеробе.

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Туфли Мэри Джейн

Еще один способ заменить кроссовки — туфли Мэри Джейн. Они подходят для осенних нарядов, а с помощью носков или чулков образ можно сделать более интересным. Стилист советует не ограничиваться черными или бежевыми моделями. Цветные туфли станут простым способом добавить яркий акцент к сдержанному осеннему наряду.

"Мне очень нравится сочетание туфель Мэри Джейн с какими-нибудь цветными носочками или чулками. Рекомендую обратить внимание на цветные модели, чтобы добавить в осенний гардероб немного цвета. Обувь как раз максимально подходит для этого", — сказала Анна Севрюкова.

Балетки с зауженным носком

Балетки также остаются в числе актуальных моделей. Здесь можно выбрать как привычный классический вариант, так и пару с заостренным или зауженным носком. По словам стилиста, вытянутая форма носка помогает визуально удлинить линию ноги. Классические балетки при этом подойдут тем, кто ищет более нейтральную обувь на каждый день.

"Третье — это балетки. Выбирайте модели с зауженным носком, чтобы вытянуть силуэт, например, или более классические модели — они также актуальны", — отметила эксперт.

Такие балетки можно носить с джинсами, брюками, юбками и платьями, поэтому одна пара легко впишется в различные осенние образы.

Дерби вместо кроссовок

Четвертый вариант — дерби. Эта обувь подойдет тем, кто хочет добавить в гардероб более классическую пару, но не планирует переходить на каблуки. Дерби можно сочетать с повседневной одеждой или использовать в более строгих комплектах. Их можно носить с прямыми джинсами, брюками, юбками и верхней одеждой.

"Дерби. Они могут заменить кроссовки как в повседневном образе, так и стать дополнением к более классическому луку", — рассказала Анна Севрюкова.

Какие кроссовки носить осенью 2026 года

В то же время отказываться от кроссовок совсем не нужно. Для тех, кто привык к этой обуви, стилист советует выбирать более аккуратные модели без слишком массивных деталей. Среди актуальных вариантов — кроссовки, напоминающие кеды, а также ретромодели. Они выглядят более компактно и плотнее облегают стопу.

Поэтому осенний гардероб можно строить не только вокруг кроссовок. Лоферы, Мэри Джейн, балетки и дерби позволят разнообразить привычные сочетания, а любимую пару кроссовок при этом можно оставить для тех дней, когда на первом месте стоит комфорт.

Ранее мы писали о том, что джинсы осенью можно носить не только с кроссовками — одна и та же пара меняет облик в зависимости от обуви. К ним подходят сапоги, лоферы, балетки и модели на каблуке, поэтому выбор обуви зависит от фасона джинсов и того, какой образ хочется создать.

Также Новини.LIVE сообщали, что кроссовки осенью 2026 года можно носить не только с джинсами и спортивной одеждой. Белые и лаконичные модели сочетаются с платьями, юбками, широкими брюками и даже классической одеждой, поэтому одна пара может стать основой для различных образов.