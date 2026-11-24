Lida Lee. Фото: Instagram.com/lidalee_official

Звичні сценічні сукні та підбори цього разу залишилися осторонь. Українська співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) показала вуличний образ із шкіряною косухою, широкими штанами та масивними черевиками. У ньому артистка має зовсім інший вигляд, ніж той, до якого звикли її шанувальники.

Новини.LIVE розглянув деталі її нового стилю.

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Чим здивував образ Lida Lee

Раніше у гардеробі співачки переважали жіночні речі: сукні з вирізами, приталені силуети, взуття на підборах і ретельно вкладене волосся. Тепер Lida Lee частіше пробує інші поєднання. Коротка стрижка піксі стала однією з помітних змін у її зовнішності, а разом із нею змінився і підхід до одягу. На новому фото артистка зробила ставку на вільний крій і речі з характером. Її образ нагадує вуличну моду 1990-х, у якій є місце грубому взуттю, шкірі та незвичним деталям.

Основою аутфіту стала чорна шкіряна косуха з потертостями. Бічна шнурівка та широкий ремінь унизу додають куртці байкерського характеру. Під нею видніється яскраво-червоний верх. Саме він привертає увагу на тлі темного одягу й не дає образу злитися в одну кольорову пляму.

До куртки Lida Lee підібрала коричневі штани карго з великими накладними кишенями. Вільні штанини заправлені у високі чорні черевики на грубій тракторній підошві. Таке взуття не губиться під широкими штанами, а підтримує їхній об'єм.

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Окремої уваги заслуговує головний убір. Співачка одягнула темно-коричневий кашкет Kangol 504 козирком назад. Він додає комплекту відтінку ретро й перегукується за кольором зі штанами. Невеликі сріблясті сережки вдало завершують образ.

Стильний образ від Lida Lee. Instagram.com/lidalee_official

У цьому аутфіті цікаво працює поєднання чорного та шоколадного. Раніше ці кольори часто розділяли, але разом вони дають глибоку темну гаму, яка не виглядає одноманітно. Червоний светр або лонгслів допоможе розбавити її без складних стилістичних прийомів.

Якщо хочеться повторити образ Lida Lee, варто почати зі шкіряної куртки вільного крою та широких штанів карго. До них підійдуть черевики з масивною підошвою. А ось із додатковими об'ємними речами варто бути обережними: один яскравий верх або незвичний головний убір уже приверне достатньо уваги.

Кашкет чи берет також не обов'язково носити за класичними правилами. У поєднанні зі шкірою, грубим взуттям і вільними штанами такий аксесуар набуває зовсім іншого настрою. Саме на контрасті звичних речей і несподіваних деталей побудований образ співачки.

Раніше ми писали про те, що Дженніфер Лопес з’явилася на вулицях Нью-Йорка в об’ємній пухнастій шубі, яка могла б легко зробити весь образ надто масивним. Однак співачка знайшла спосіб збалансувати такий верхній одяг.

Також ми повідомляли, що під час подорожі Перу Даша Квіткова показала, як одна деталь може змінити вигляд звичних джинсів. Для прогулянки Лімою блогерка обрала пряму модель із широкими підворотами, поєднавши її з простими речами зі свого гардероба. Такий спосіб носити денім знову привертає увагу й може стати цікавою альтернативою звичному фасону без манжетів.