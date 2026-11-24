Lida Lee. Фото: Instagram.com/lidalee_official

Привычные сценические платья и туфли на каблуках на этот раз остались в стороне. Украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) продемонстрировала уличный образ с кожаной курткой, широкими брюками и массивными ботинками. В нем артистка выглядит совсем иначе, чем привыкли видеть ее поклонники.

Новини.LIVE рассмотрел детали ее нового стиля.

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Чем удивил образ Lida Lee

Раньше в гардеробе певицы преобладали женственные вещи: платья с вырезами, приталенные силуэты, обувь на каблуках и тщательно уложенные волосы. Теперь Lida Lee чаще пробует другие сочетания. Короткая стрижка пикси стала одним из заметных изменений в ее внешности, а вместе с ней изменился и подход к одежде. На новом фото артистка сделала ставку на свободный крой и вещи с характером. Ее образ напоминает уличную моду 1990-х, в которой есть место грубой обуви, коже и необычным деталям.

Основой аутфита стала черная кожаная косуха с потертостями. Боковая шнуровка и широкий ремень внизу придают куртке байкерский характер. Под ней проглядывает ярко-красный топ. Именно он привлекает внимание на фоне темной одежды и не дает образу слиться в одно цветное пятно.

К куртке Лида Ли подобрала коричневые брюки-карго с большими накладными карманами. Свободные брючины заправлены в высокие черные ботинки на грубой тракторной подошве. Такая обувь не теряется под широкими брюками, а поддерживает их объем.

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Отдельного внимания заслуживает головной убор. Певица надела темно-коричневую кепку Kangol 504 козырьком назад. Она придает комплекту оттенок ретро и перекликается по цвету с брюками. Небольшие серебристые серьги удачно завершают образ.

Стильный образ от Lida Lee. Instagram.com/lidalee_official

В этом аутфите интересно сочетание черного и шоколадного. Раньше эти цвета часто разделяли, но вместе они создают глубокую темную гамму, которая не выглядит однообразно. Красный свитер или лонгслив поможет разбавить ее без сложных стилистических приемов.

Если хочется повторить образ Lida Lee, стоит начать с кожаной куртки свободного кроя и широких брюк-карго. К ним подойдут ботинки с массивной подошвой. А вот с дополнительными объемными вещами стоит быть осторожными: один яркий верх или необычный головной убор уже привлечет достаточно внимания.

Кепку или берет также не обязательно носить по классическим правилам. В сочетании с кожей, грубой обувью и свободными брюками такой аксессуар приобретает совершенно иной настрой. Именно на контрасте привычных вещей и неожиданных деталей построен образ певицы.

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