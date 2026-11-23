Даша Квиткова. Фото: Instagram.com/kvittkova

Популярная украинский блогер Даша Квиткова во время путешествия по Перу продемонстрировала образ для прогулки по Лиме, в котором главную роль играют обычные прямые джинсы. Знаменитость подвернула брючины и дополнила джинсы вещами, которые найдутся во многих гардеробах. Такой прием стоит взять на заметку тем, кто хочет по-новому носить привычные джинсы.

Новини.LIVE разобрали новый образ Квитковой.

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Какие джинсы выбрала Даша Квиткова

Для выхода в город инфлюенсерша остановилась на синих джинсах прямого кроя с заметными подворотами. К ним она надела белую футболку, а поверх нее завязала свитер на бедрах. Завершили образ черные лоферы — обувь, в которой можно провести целый день на ногах.

Интересно здесь не столько само сочетание вещей, сколько работа с длиной джинсов. Широкие манжеты сразу бросаются в глаза, хотя для такого эффекта не понадобились ни необычный крой, ни сложные стилистические решения. К тому же подвороты позволяют изменить облик даже старой пары джинсов, которую уже не хочется носить в привычном виде.

Почему стоит обратить внимание на джинсы с подворотами

В 2026 году мода вновь обратилась к деталям, характерным для 90-х. Широкие манжеты на джинсах появились, в частности, в коллекциях Givenchy и Tom Ford. Но это не значит, что ради такого тренда придется искать дизайнерскую модель: достаточно простой пары джинсов, на которой можно сделать аккуратный подворот.

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Лучше всего этот прием смотрится на джинсах без крупных потертостей и декоративных дыр. Синий оттенок с легким эффектом выцветания также уместен: он напоминает джинсы, которые носят не один сезон, и не отвлекает внимание на себя. Кроме того, манжеты помогают менять длину брючин в зависимости от обуви. С лоферами они оставляют открытой часть лодыжки, а с ботинками можно сделать подворот чуть уже.

К тому же вариант Даши — не единственный способ стилизовать такую модель. Для работы можно добавить к джинсам жакет, рубашку и туфли с острым носком. Контраст между строгим верхом и непринужденным денимом не даст образу стать слишком официальным. Когда холодно, в качестве альтернативы футболке стоит рассмотреть объемный свитер, кожаный бомбер или длинное пальто. А для повседневных дел подойдут кеды, замшевые мюли или ботинки на массивной подошве.

Ранее мы писали о том, что джинсы, которые еще недавно считались беспроигрышным вариантом на каждый день, постепенно уступают место другим моделям. В этом холодном сезоне стилисты советуют присмотреться к темно-синему дениму, прямым брючинам и фасонам с интересными деталями.

Также мы сообщали, что не все модные джинсы одинаково легко вписать в привычный гардероб. Этой весной дизайнеры предлагают отойти от привычных силуэтов и обратить внимание на модели, которые могут показаться необычными или даже противоречивыми. Именно они станут выбором для тех, кому надоели предсказуемые фасоны и хочется попробовать что-то новое.