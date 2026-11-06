Для любой фигуры: какие джинсы лучше всего подойдут к базовым вещам
Джинсы свободного кроя давно вышли за рамки уличной моды: их носят и на прогулки, и на работу, и на вечерние встречи. В этом сезоне мешковатые модели остаются одним из интересных вариантов для гардероба, но здесь важно правильно подобрать верх и обувь, чтобы широкие брючины не скрыли всю фигуру.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Real Simple.
Какие джинсы будут актуальны до конца года
Baggy jeans узнать просто: свободные брючины, непринужденная посадка и ни малейшего намека на облегающий силуэт. Такой фасон нравится тем, кто устал от узких моделей и хочет больше свободы в движении. В то же время широкие джинсы требуют немного внимания: неудачный верх или слишком массивная обувь могут испортить общее впечатление от образа.
Для спокойных выходных
На выходные можно выбрать светлые мешковатые джинсы, футболку с принтом и короткий кардиган. Такой верх не теряется за широкими штанинами и помогает сохранить пропорции. Если на улице холодно, вместо футболки наденьте тонкий гольф или лонгслив, а сверху накиньте теплый кардиган. Из обуви подойдут лаконичные кроссовки.
Для прогулки по городу
Светлый деним можно носить с объемным свитером кремового, серого или шоколадного цвета. Добавьте кожаную сумку через плечо и ботинки на устойчивой подошве. Легкие потертости на джинсах будут хорошо смотреться в непринужденном образе.
Если хочется подчеркнуть талию, заправьте передний край свитера в джинсы или выберите модель с чуть более укороченным кроем.
Для офиса
Мешковатые джинсы можно вписать и в рабочий гардероб, если правила компании допускают деним. Лучше всего выбирать темно-синие или черные модели без дыр и заметных потертостей.
Для ужина или встречи
Чтобы джинсы не напоминали обычный повседневный наряд, сочетайте их с атласным топом, блузкой или тонким облегающим свитером. Темный деним подойдет для такого выхода: он не отвлекает внимание на себя и оставляет место для более выразительных деталей. Добавьте туфли или ботильоны на каблуке и небольшую сумку.
Чтобы не открывать руки или плечи в холодную погоду, сверху можно надеть приталенный жакет или кожаную куртку.
Для делового обеда
Для встречи, на которой требуется сдержанная одежда, выбирайте джинсы темно-синего цвета с ровной фактурой. К ним подойдут блуза цвета айвори, жакет и черные кожаные лоферы. В холодную погоду лоферы можно заменить закрытыми ботинками с аккуратным носком.
Как не испортить образ широкими джинсами
Если джинсы широкие, попробуйте надеть сверху укороченный кардиган, рубашку с четкой линией плеч или приталенный топ. Это не значит, что от объемных свитеров нужно отказаться: просто лучше заправить их спереди или подчеркнуть талию ремнем. Джинсы должны прикрывать верхнюю часть обуви, но не собираться под ногами. А если планируете носить их всю зиму, заранее примерьте модель с ботинками, которые будете надевать чаще всего.
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