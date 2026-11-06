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Главная Мода Для любой фигуры: какие джинсы лучше всего подойдут к базовым вещам

Для любой фигуры: какие джинсы лучше всего подойдут к базовым вещам

Ua ru
6 ноября 2026 11:27
Откажитесь от очередной пары скинни: какие джинсы рекомендуют стилисты magnific
Девушка в стильном худи и джинсах. Фото: magnific

Джинсы свободного кроя давно вышли за рамки уличной моды: их носят и на прогулки, и на работу, и на вечерние встречи. В этом сезоне мешковатые модели остаются одним из интересных вариантов для гардероба, но здесь важно правильно подобрать верх и обувь, чтобы широкие брючины не скрыли всю фигуру.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Real Simple.

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Какие джинсы будут актуальны до конца года

Baggy jeans узнать просто: свободные брючины, непринужденная посадка и ни малейшего намека на облегающий силуэт. Такой фасон нравится тем, кто устал от узких моделей и хочет больше свободы в движении. В то же время широкие джинсы требуют немного внимания: неудачный верх или слишком массивная обувь могут испортить общее впечатление от образа.

Для спокойных выходных

На выходные можно выбрать светлые мешковатые джинсы, футболку с принтом и короткий кардиган. Такой верх не теряется за широкими штанинами и помогает сохранить пропорции. Если на улице холодно, вместо футболки наденьте тонкий гольф или лонгслив, а сверху накиньте теплый кардиган. Из обуви подойдут лаконичные кроссовки.

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Для прогулки по городу

Светлый деним можно носить с объемным свитером кремового, серого или шоколадного цвета. Добавьте кожаную сумку через плечо и ботинки на устойчивой подошве. Легкие потертости на джинсах будут хорошо смотреться в непринужденном образе.

Джинси, які ідеально підійдуть до образів взимку
Серые джинсы с лонгсливом. Фото: Instagram

Если хочется подчеркнуть талию, заправьте передний край свитера в джинсы или выберите модель с чуть более укороченным кроем.

Для офиса

Мешковатые джинсы можно вписать и в рабочий гардероб, если правила компании допускают деним. Лучше всего выбирать темно-синие или черные модели без дыр и заметных потертостей.

Для ужина или встречи

Чтобы джинсы не напоминали обычный повседневный наряд, сочетайте их с атласным топом, блузкой или тонким облегающим свитером. Темный деним подойдет для такого выхода: он не отвлекает внимание на себя и оставляет место для более выразительных деталей. Добавьте туфли или ботильоны на каблуке и небольшую сумку.

Чтобы не открывать руки или плечи в холодную погоду, сверху можно надеть приталенный жакет или кожаную куртку.

Джинси, які не будуть перетягувати всю увагу на себе
Мешковатые джинсы в сочетании с курткой. Фото: Instagram

Для делового обеда

Для встречи, на которой требуется сдержанная одежда, выбирайте джинсы темно-синего цвета с ровной фактурой. К ним подойдут блуза цвета айвори, жакет и черные кожаные лоферы. В холодную погоду лоферы можно заменить закрытыми ботинками с аккуратным носком.

Как не испортить образ широкими джинсами

Если джинсы широкие, попробуйте надеть сверху укороченный кардиган, рубашку с четкой линией плеч или приталенный топ. Это не значит, что от объемных свитеров нужно отказаться: просто лучше заправить их спереди или подчеркнуть талию ремнем. Джинсы должны прикрывать верхнюю часть обуви, но не собираться под ногами. А если планируете носить их всю зиму, заранее примерьте модель с ботинками, которые будете надевать чаще всего.

Ранее мы писали о том, что бордовый этой осенью появляется не только на свитерах и пальто, но и на юбках, обуви и аксессуарах. Его можно носить с джинсами и черной базой, сочетать с розовым или голубым или составить образ из нескольких винных оттенков. Показываем пять способов добавить бордовый в гардероб, не покупая все с нуля.

Также Новини.LIVE сообщали, что джинсы могут понравиться на фото, но при примерке оказывается, что они жмут в талии, собираются складками или нарушают пропорции фигуры. Даже привычный размер не гарантирует удачной посадки, ведь многое зависит от кроя, ткани и длины брючин. Эти и другие факторы стоит учитывать при покупке новой пары джинсов.

мода Джинсы стиль трендовые образы какие джинсы в моде
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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