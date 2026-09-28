Распространенные ошибки при покупке джинсов: 5 моментов, которые стоит учитывать

Модели джинсов. Фото: magnific

Хорошие джинсы — это не вопрос цены или последней модной модели. Важно, чтобы в них было удобно ходить весь день, а на посадку влияют сразу несколько факторов: крой, длина, ткань, высота талии и даже то, с какой обувью вы планируете носить джинсы. Поэтому красивое фото в интернет-магазине еще не означает, что эта модель будет так же удачно смотреться и на вас.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какие ошибки часто допускают при покупке джинсов.

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Какие ошибки часто допускают при выборе джинсов

Покупают джинсы без примерки

Даже привычный размер не гарантирует удачной посадки. В одном магазине вы можете носить 28-й, а в другом — 29-й или даже 30-й. Кроме того, одна модель плотно облегает бедра, а другая в том же размере может сидеть свободно. Поэтому перед покупкой лучше ориентироваться не на цифру на этикетке, а на то, как джинсы сидят именно на вас.

Берут меньший размер, потому что "еще растянутся"

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Этот прием работает далеко не со всеми джинсами. Джинсы с эластаном действительно могут немного растянуться во время носки. Плотная хлопковая ткань ведет себя иначе и долго сохраняет свою форму. Если в магазине джинсы уже жмут, не стоит надеяться, что через несколько дней они вдруг станут удобными. Лучше взять пару, в которой удобно сразу.

Покупают фасон только потому, что он сейчас в моде

То, что хорошо смотрится на подиуме или в соцсетях, не обязательно подойдет каждой фигуре. Например, очень широкие багги могут визуально уменьшить рост невысокой девушки. Узкие джинсы, в свою очередь, могут сильно обтягивать бедра и создавать лишние складки. Поэтому лучше смотреть на себя в зеркало, а не на то, насколько популярна модель в этом сезоне.

Не проверяют длину

Слишком длинные джинсы еще можно подшить. А вот с парой, которая оказалась короткой, уже ничего не поделаешь. Длину лучше проверять вместе с обувью. Джинсы, которые подойдут к кедам, могут совсем по-другому сидеть с ботинками или обувью на каблуках.

Выбирают самый дешевый вариант

Низкая цена сама по себе не означает плохое качество. Но слишком тонкий или слабый деним может быстро потерять форму или изменить цвет после стирки. Перед покупкой можно просто потрогать ткань, посмотреть на швы и проверить, насколько плотный деним. Джинсы, которые прослужат несколько сезонов, в конечном итоге могут оказаться более выгодной покупкой, чем две дешевые пары, которые придется быстро заменить.

Есть еще одно простое правило: если в примерочной что-то не нравится, не нужно себя уговаривать. Джинсы жмут, странно собираются на ногах, сползают с талии или не нравится силуэт — лучше оставить эту пару в магазине.

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Также Новини.LIVE сообщали, что широкие джинсы могут подойти далеко не каждой фигуре. Слишком большой объем или неудачная длина способны укоротить ноги и изменить пропорции силуэта, поэтому wide-leg не всегда стоит выбирать по принципу "чем шире, тем лучше".