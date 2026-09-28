Популярні помилки при купівлі джинсів: 5 речей, на які варто звернути увагу

Моделі джинсів. Фото: magnific

Хороші джинси — це не про ціну чи останню модну модель. Важливо, щоб у них було зручно ходити цілий день, а на посадку впливає одразу кілька речей: крій, довжина, тканина, висота талії та навіть те, з яким взуттям ви плануєте носити джинси. Тому гарна картинка в інтернет-магазині ще не означає, що ця модель буде мати такий саме вдалий вигляд і на вас.

Редакція Новини.LIVE розповість, що часто роблять неправильно під час купівлі джинсів.

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Які помилки часто допускають при виборі джинсів

Беруть джинси без примірки

Навіть знайомий розмір не гарантує вдалої посадки. В одному магазині ви можете носити 28-й, а в іншому — 29-й або навіть 30-й. Крім того, одна модель сідає щільно на стегнах, інша в тому самому розмірі може бути вільною. Тому перед покупкою краще подивитися не на цифру на етикетці, а на те, як джинси відчуваються саме на вас.

Беруть менший розмір, бо "ще розтягнуться"

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Цей прийом працює далеко не з кожним денімом. Джинси з еластаном справді можуть трохи розійтися під час носіння. Щільна бавовняна тканина поводиться інакше й довго зберігає свою форму. Якщо в магазині джинси вже тиснуть, не потрібно сподіватися, що через кілька днів вони раптом стануть комфортними. Краще взяти пару, у якій зручно одразу.

Купують фасон тільки тому, що він зараз у моді

Те, що має гарний вигляд на подіумі або в соцмережах, не обов'язково підійде кожній фігурі. Наприклад, дуже широкі баггі можуть візуально зменшити зріст невисокої дівчини. Вузькі джинси, в свою чергу, можуть сильно обтягувати стегна й створювати зайві складки. Тому краще дивитися на себе в дзеркало, а не на те, наскільки популярна модель цього сезону.

Не перевіряють довжину

Занадто довгі джинси ще можна підшити. А от із парою, яка виявилася короткою, вже нічого не зробиш. Довжину краще перевіряти разом із взуттям. Джинси, які підійдуть до кедів, можуть зовсім інакше сидіти з черевиками або взуттям на підборах.

Обирають найдешевший варіант

Низька ціна сама по собі не означає погану якість. Але надто тонкий або слабкий денім може швидко втратити форму чи змінити колір після прання. Перед покупкою можна просто помацати тканину, подивитися на шви та перевірити, наскільки щільним є денім. Джинси, які витримують кілька сезонів, зрештою можуть виявитися вигіднішою покупкою, ніж дві дешеві пари, які доведеться швидко замінити.

Є ще просте правило: якщо в примірювальній щось не подобається, не потрібно себе переконувати. Джинси тиснуть, дивно збираються на ногах, сповзають із талії або не подобається силует — краще залишити цю пару в магазині.

Раніше ми писали про те, що осінній гардероб можна скласти з кількох речей, які легко поєднувати між собою та носити в різну погоду. Стилістка Наталі Парваз назвала п’ять таких речей, які можна комбінувати між собою протягом сезону.

Також Новини.LIVE повідомляли, що широкі джинси можуть підійти далеко не кожній фігурі. Надто великий об’єм або невдала довжина здатні вкоротити ноги й змінити пропорції силуету, тому wide-leg не завжди варто обирати за принципом "чим ширше, тим краще".