Девушка с пышными формами в бежевом платье. Фото: magnific

Подобрать юбку, которая будет удачно сидеть на фигуре plus size, бывает непросто. Дело не всегда в размере или особенностях фигуры. Часто проблема заключается в крое, который не учитывает пропорции тела. Стилист Елена Шевченко объяснила, на какие модели стоит обратить внимание женщинам с пышными формами.

Об этом расскажет Новини.LIVE со ссылкой на страницу стилиста в Instagram.

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Как правильно выбрать юбку миди для пышной фигуры

В своем Instagram специалист рассказала, как выбрать юбку миди, чтобы она выгодно подчеркивала изгибы тела. По ее словам, некоторые модели имеют двойное сужение: сначала плотно облегают самую широкую часть бедер, а затем становятся уже к низу. Такой крой может нарушать линию силуэта. Елена советует искать юбки-трапеции или модели, скроенные по косой. Они не сдавливают бедра, а ниспадают от самой широкой части фигуры, оставляя плавную линию.

"Нужны юбки-трапеции или крой по косой. Они образуют четкую прямую линию от самой широкой части бедра, визуально удлиняют рост и делают бедра пышными, а не тяжелыми", — пояснила стилистка.

Но фасон — не единственная деталь, которая влияет на то, как юбка будет сидеть на фигуре. Имеет значение и длина изделия. Стилисты советуют выбирать юбки миди, подол которых заканчивается на самой узкой части икры. Такая длина визуально удлиняет силуэт и делает ноги стройнее. При выборе ткани делайте ставку на плотный материал, который держит форму, ведь именно он поможет сохранить четкие линии юбки. Также подойдут ткани, легко ниспадающие вдоль тела.

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А вот от моделей с лишними объемными элементами в зоне бедер лучше отказаться. Накладные карманы и мелкая плиссировка могут добавлять нежелательный объем и отвлекать внимание от силуэта.

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