Ідеальна спідниця для пишних форм: який крій радить стилістка
Підібрати спідницю, яка буде вдало сидіти на фігурі plus size, буває непросто. Річ не завжди в розмірі чи особливостях фігури. Часто проблема полягає у крої, який не враховує пропорцій тіла. Стилістка Олена Шевченко пояснила, на які моделі варто звернути увагу жінкам із пишними формами.
Про це розповість Новини.LIVE з посиланням на сторінку в Instagram стилістки.
Як правильно вибрати спідницю міді для пишної фігури
У своєму Instagram фахівчиня розповіла, як вибрати спідницю міді, щоб вона вигідно підкреслювала вигини тіла. За її словами, деякі моделі мають подвійне звуження: спочатку щільно облягають найширшу частину стегон, а потім стають вужчими донизу. Такий крій може порушувати лінію силуету. Олена радить шукати спідниці-трапеції або моделі, скроєні по косій. Вони не стискають стегна, а спадають від найширшої частини фігури, залишаючи плавну лінію.
"Потрібні спідниці-трапеції або крій за косою. Вони утворюють чітку пряму лінію від найширшої частини стегна, витягують візуально зріст і роблять стегна соковитими, а не важкими", — пояснила стилістка.
Але фасон — не єдина деталь, яка впливає на те, як спідниця сидітиме на фігурі. Має значення і довжина виробу. Стилісти радять обирати міді, поділ якої закінчується на найвужчій частині литки. Така довжина візуально витягує силует і робить ноги стрункішими. При виборі тканини робіть ставку на щільний матеріал, який тримає форму, бо саме він допоможе зберегти чіткі лінії спідниці. Також підійдуть тканини, що легко спадають уздовж тіла.
А от від моделей із зайвими об'ємними елементами в зоні стегон краще відмовитися. Накладні кишені та дрібне плісе можуть додавати небажаного об'єму й відволікати увагу від силуету.
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