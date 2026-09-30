6 найпоширеніших помилок у стилізації светра: як не зіпсувати осінній образ

Дівчина в светрі. Фото: magnific

Коли надворі холодає, светри знову дістають із шафи. Вони виручають восени, але невдала модель або неправильне поєднання речей часто можуть зіпсувати вигляд усього вбрання. Річ в тім, що є кілька помилок, які легко допустити під час створення образів зі светрами, якщо про них не знати.

Про них детальніше розповість Новини.LIVE з посиланням на Myself.

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Трендові образи зі светрами на цю осінь

Светр з джинсами

Джинси та светр — звична пара на кожен день. Але саме тому такий комплект швидко набридає. Цікавіше грати на різниці тканин. Светр грубої в'язки можна вдягнути зі шкіряною спідницею або брюками. Тонкий трикотаж пасуватиме до гладкої спідниці, у тому числі з тканини з легким блиском. Коли в одному вбранні зустрічаються різні фактури, воно вже не здається таким буденним.

Дуже великий светр

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Мода на вільні речі нікуди не зникла. Проте між трендом на оверсайз і светром, який просто виявився завеликим, є різниця. У величезній речі легко загубити фігуру. Плечі стають нечіткими, талія зникає, а весь силует перетворюється на одну об'ємну форму.

Тому під такий светр не варто одягати ще й широкі штани. Об'ємний верх краще врівноважити вузьким низом. Це можуть бути джинси по фігурі, легінси або спідниця.

Образ з стильним светром. Фото з Instagram

Багатошаровий образ зі светром

Восени багатошаровість цілком доречна. Довга сорочка може мати цікавий вигляд з коротким светром, коли її край залишається помітним. Під щільний трикотаж можна додати тонку водолазку.

Ще один прийом — залишити видимими рукави нижнього шару. А от кілька товстих речей одразу можуть зіпсувати образ. Тому варто дивитися не лише на те, які речі вдягнені разом, а й на те, як вони розташовані одна щодо одної.

Багатошаровий образ зі светром. Фото з Instagram

Светри з косами, комірами поло, блискавками та іншими помітними деталями регулярно повертаються в сезонні колекції, що і сталося цього разу. Також памʼятайте про те, що навіть дорогий трикотаж швидко втрачає охайний вигляд, коли на ньому з'являються ковтунці. На темному одязі також добре видно дрібний ворс і пил.

Для ковтунців стане в пригоді машинка для їхнього видалення. Ворс прибере щітка для трикотажу або ролик для одягу.

Вовняний светр при цьому не обов'язково прати після кожного виходу. Іноді його достатньо залишити на деякий час на повітрі.

Змішувати кольори не варто

Сам по собі гарний колір ще не означає, що светр пасуватиме до всього, що є у шафі. Невдале сусідство відтінків може зіпсувати навіть простий комплект. Краще зібрати вбрання в близьких тонах.

Наприклад, кремовий светр можна носити з бежевими брюками. Яскравий верх уже привертає увагу, тому червоний, темно-зелений або насичено-синій светр краще не перевантажувати іншими яскравими речами.

Яскравий светр в образі. Фото з Instagram

Які кольори светрів носити восени

Восени часто з'являються светри у відтінках camel, бордовому, кремовому, шоколадному, оливковому та темно-зеленому. Сірий меланж і темно-синій теж залишаються практичними кольорами для холодного сезону. Вони не сперечаються з іншими речами в гардеробі й не набридають після кількох виходів.

Раніше ми писали про те, що у 2026 році у вуличній моді знову з’явилися світшоти з великими написами, логотипами та принтами, які нагадують про 90-ті й початок 2000-х. Те, що раніше носили зі спортивними штанами або джинсами, тепер поєднують із прямими брюками, балетками та іншими речами з повсякденного гардероба.

Також Новини.LIVE повідомляли, що джинси часто стають основою багатьох повсякденних образів, але цього сезону вибір не обмежується однією посадкою чи шириною штанин. Прямі, широкі та інші моделі можна по-різному поєднувати з верхнім одягом, светрами й взуттям, тому одна пара не обов’язково має підходити до всього.