6 самых распространенных ошибок при подборе свитера: как не испортить осенний образ

Девушка в свитере. Фото: magnific

Когда на улице становится прохладнее, свитера снова достают из шкафа. Они спасают ситуацию осенью, но неудачная модель или неправильное сочетание вещей часто могут испортить вид всего наряда. Дело в том, что есть несколько ошибок, которые легко допустить при создании образов со свитерами, если о них не знать.

О них подробнее расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Myself.

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Трендовые образы со свитерами на эту осень

Свитер с джинсами

Джинсы и свитер — привычная пара на каждый день. Но именно поэтому такой комплект быстро надоедает. Интереснее играть на разнице тканей. Свитер грубой вязки можно надеть с кожаной юбкой или брюками. Тонкий трикотаж подойдет к гладкой юбке, в том числе из ткани с легким блеском. Когда в одном наряде сочетаются разные фактуры, он уже не кажется таким обыденным.

Очень большой свитер

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Мода на свободную одежду никуда не исчезла. Однако между трендом на оверсайз и свитером, который просто оказался великоват, есть разница. В огромной вещи легко потерять фигуру. Плечи становятся нечеткими, талия исчезает, а весь силуэт превращается в одну объемную форму.

Поэтому под такой свитер не стоит надевать еще и широкие брюки. Объемный верх лучше уравновесить узким низом. Это могут быть джинсы по фигуре, леггинсы или юбка.

Образ со стильным свитером. Фото из Instagram

Многослойный образ со свитером

Осенью многослойность вполне уместна. Длинная рубашка может интересно смотреться с коротким свитером, когда ее край остается заметным. Под плотный трикотаж можно надеть тонкую водолазку.

Еще один прием — оставить видимыми рукава нижнего слоя. А вот несколько толстых вещей сразу могут испортить образ. Поэтому стоит обращать внимание не только на то, какие вещи надеты вместе, но и на то, как они расположены относительно друг друга.

Многослойный образ со свитером. Фото из Instagram

Свитеры с косами, воротниками-поло, молниями и другими заметными деталями регулярно возвращаются в сезонные коллекции, что и произошло на этот раз. Также помните о том, что даже дорогой трикотаж быстро теряет опрятный вид, когда на нем появляются катышки. На темной одежде также хорошо видны мелкий ворс и пыль.

Для катышков пригодится машинка для их удаления. Ворс уберет щетка для трикотажа или ролик для одежды.

Шерстяной свитер при этом не обязательно стирать после каждого ношения. Иногда его достаточно оставить на некоторое время на воздухе.

Смешивать цвета не стоит

Сам по себе красивый цвет еще не означает, что свитер будет подходить ко всему, что есть в шкафу. Неудачное сочетание оттенков может испортить даже простой комплект. Лучше составить наряд из вещей в близких тонах.

Например, кремовый свитер можно носить с бежевыми брюками. Яркий верх и так привлекает внимание, поэтому красный, темно-зеленый или насыщенно-синий свитер лучше не перегружать другими яркими вещами.

Яркий свитер в образе. Фото из Instagram

Какие цвета свитеров носить осенью

Осенью часто встречаются свитера в оттенках камель, бордовом, кремовом, шоколадном, оливковом и темно-зеленом. Серый меланж и темно-синий тоже остаются практичными цветами для холодного сезона. Они не конфликтуют с другими вещами в гардеробе и не надоедают после нескольких выходов.

Ранее мы писали о том, что в 2026 году в уличной моде снова появились свитшоты с крупными надписями, логотипами и принтами, напоминающими о 90-х и начале 2000-х. То, что раньше носили со спортивными штанами или джинсами, теперь сочетают с прямыми брюками, балетками и другими вещами из повседневного гардероба.

Также Новини.LIVE сообщали, что джинсы часто становятся основой многих повседневных образов, но в этом сезоне выбор не ограничивается одним кроем или шириной брючин. Прямые, широкие и другие модели можно по-разному сочетать с верхней одеждой, свитерами и обувью, поэтому одна пара не обязательно должна подходить ко всему.