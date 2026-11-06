Дівчина в стильному худі та джинсах. Фото: magnific

Джинси вільного крою давно вийшли за межі вуличної моди: їх носять і на прогулянки, і на роботу, і на вечірні зустрічі. Цього сезону мішкуваті моделі залишаються серед цікавих варіантів для гардероба, але тут важливо правильно підібрати верх і взуття, щоб широкі штанини не приховали всю фігуру.

Про це розповідає Новини.LIVE з повідомленням на Real Simple.

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Які джинси будуть актуальними до кінця року

Baggy jeans впізнати просто: вільні штанини, розслаблена посадка й жодного натяку на обтислий силует. Такий фасон подобається тим, хто втомився від вузьких моделей і хоче більше свободи в русі. Водночас широкі джинси потребують трохи уваги: невдалий верх або надто масивне взуття можуть зіпсувати загальне враження від образу.

Для спокійних вихідних

На вихідні можна обрати світлі мішкуваті джинси, футболку з принтом і короткий кардиган. Такий верх не ховається за широкими штанинами й допомагає зберегти пропорції. Якщо надворі холодно, замість футболки вдягніть тонкий гольф або лонгслів, а зверху накиньте теплий кардиган. Із взуття підійдуть лаконічні кросівки.

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Для прогулянки містом

Світлий денім можна носити з об'ємним светром кремового, сірого або шоколадного кольору. Додайте шкіряну сумку через плече й черевики на стійкій підошві. Легкі потертості на джинсах пасуватимуть до невимушеного образу.

Сірі джинси з лонгслівом. Фото: Instagram

Якщо хочеться підкреслити талію, заправте передній край светра в джинси або оберіть модель із трохи коротшим кроєм.

Для офісу

Мішкуваті джинси можна вписати й у робочий гардероб, якщо правила компанії дозволяють денім. Найкраще обирати темно-сині або чорні моделі без дірок і помітних потертостей.

Для вечері або зустрічі

Щоб джинси не нагадували звичайний повсякденний комплект, поєднайте їх із сатиновим топом, блузою або тонким светром по фігурі. Темний денім підійде для такого виходу: він не перетягує увагу на себе й залишає місце для виразніших деталей. Додайте туфлі або ботильйони на підборах і невелику сумку.

Щоб не відкривати руки чи плечі в холодну погоду, зверху можна вдягнути приталений жакет або шкіряну куртку.

Мішкуваті джинси у поєднанні з курткою. Фото: Instagram

Для ділового обіду

Для зустрічі, на якій потрібен стриманий одяг, обирайте джинси темного синього кольору з рівною фактурою. До них підійдуть блуза кольору айворі, жакет і чорні шкіряні лофери. У холодну погоду лофери можна замінити на закриті черевики з акуратним носком.

Як не зіпсувати образ широкими джинсами

Якщо джинси широкі, спробуйте додати зверху коротший кардиган, сорочку з чіткою лінією плечей або приталений топ. Це не означає, що від об'ємних светрів потрібно відмовитися: просто краще заправити їх спереду або підкреслити талію ременем. Джинси мають прикривати верх взуття, але не збиратися під ногами. А якщо плануєте носити їх усю зиму, заздалегідь приміряйте модель із черевиками, які вдягатимете найчастіше.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що джинси можуть сподобатися на фото, але під час примірки виявляється, що вони тиснуть у талії, збираються складками або порушують пропорції фігури. Навіть звичний розмір не гарантує вдалої посадки, адже багато залежить від крою, тканини та довжини штанин. Ці та інші фактори, які варто враховувати при покупці нової пари джинсів.