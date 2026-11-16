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Главная Мода Дженнифер Лопес показала, какие джинсы она носит вне красной дорожки

Дженнифер Лопес показала, какие джинсы она носит вне красной дорожки

Ua ru
16 ноября 2026 15:07
Джинсы, которые любит Джей Ло: с чем она сочетает их в повседневной жизни Instagram/jlo
Дженнифер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Американской актрисе Дженнифер Лопес не нужно ждать особого повода, чтобы надеть любимые джинсы. В повседневном гардеробе певицы эта вещь появляется регулярно, но одинаковыми ее образы не назовешь. Она меняет верх, обувь и аксессуары, демонстрируя, как одна пара брюк может стать основой совершенно разных образов.

Новини.LIVE расскажет о стильных образах Джей Ло подробнее.

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Джинсы, которые есть в гардеробе Дженнифер Лопес

Среди моделей, которым Лопес отдает предпочтение, заметно выделяются широкие джинсы. Вместо облегающих силуэтов она выбирает свободный крой, который оставляет пространство для экспериментов с другими вещами. И это не обязательно сложные стилистические приемы: иногда достаточно объемного свитера, простой рубашки или удачно подобранной обуви.

В одном из выходов певица остановилась на сочетании широких выцветших джинсов с коричневым свитером с высоким воротником. Замшевая сумка и солнцезащитные очки дополнили комплект, не перетягивая внимание на себя. Интересный момент здесь — работа с оттенками: приглушенный коричневый и потертый голубой деним создают спокойную палитру, которая не требует ярких деталей.

Джей Ло носить вицвілі джинси
Дженнифер Лопес на прогулке. Фото из Instagram

В другом образе Дженнифер Лопес продемонстрировала, что мешковатые джинсы можно носить и в более дерзком стиле. Она дополнила их фланелевой рубашкой и массивными ботинками на платформе. Свободные вещи разной длины формируют многослойный силуэт, а обувь делает его более выразительным. В данном случае — это угги.

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Звезда в джинсах-мешках. Фото из Instagram

Еще один пример — выход певицы в Лос-Анджелесе во время шопинга. На этот раз она выбрала черный свитер с высоким горлом, свободные джинсы, большие золотые серьги-кольца и небольшую черную сумку. Образ получился более сдержанным, но украшения добавили ему изюминку. Именно такие детали показывают, что широкие джинсы вовсе не ограничивают выбор верха или аксессуаров.

Стильний повсякденний образ співачки
Джей Ло в Лос-Анджелесе. Фото из Instagram

В гардеробе Лопес прослеживается вполне понятная закономерность: она давно отдает предпочтение свободным, широким и расклешенным моделям, а не скинни. И дело не только в моде на объемный деним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У певицы можно позаимствовать не конкретную дорогую одежду, а сам принцип: найти удобную модель джинсов и не бояться носить её с разными вещами.

Ранее мы писали о том, что в новом образе Дженнифер Лопес не осталась незамеченной объемная накидка с мехом, цветочной вышивкой и длинной бахромой. Певица сочетала ее с черным платьем и массивными украшениями, среди которых особенно выделяется колье в форме бабочки. Снимками необычного наряда она поделилась в Instagram.

Также Новини.LIVE сообщали, что Дженнифер Лопес показала, что леопардовый принт может быть не просто акцентом, а основой всего образа. На Неделе моды в Милане певица появилась в комплекте Dolce & Gabbana, где пятнистый узор украшал куртку, мини-юбку и туфли. Такой смелый выход вновь привлек внимание к анималистическим принтам и способам их ношения этой осенью.

Дженнифер Лопес мода Джинсы стиль трендовые образы
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская

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