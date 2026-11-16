Дженнифер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Американской актрисе Дженнифер Лопес не нужно ждать особого повода, чтобы надеть любимые джинсы. В повседневном гардеробе певицы эта вещь появляется регулярно, но одинаковыми ее образы не назовешь. Она меняет верх, обувь и аксессуары, демонстрируя, как одна пара брюк может стать основой совершенно разных образов.

Новини.LIVE расскажет о стильных образах Джей Ло подробнее.

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Джинсы, которые есть в гардеробе Дженнифер Лопес

Среди моделей, которым Лопес отдает предпочтение, заметно выделяются широкие джинсы. Вместо облегающих силуэтов она выбирает свободный крой, который оставляет пространство для экспериментов с другими вещами. И это не обязательно сложные стилистические приемы: иногда достаточно объемного свитера, простой рубашки или удачно подобранной обуви.

В одном из выходов певица остановилась на сочетании широких выцветших джинсов с коричневым свитером с высоким воротником. Замшевая сумка и солнцезащитные очки дополнили комплект, не перетягивая внимание на себя. Интересный момент здесь — работа с оттенками: приглушенный коричневый и потертый голубой деним создают спокойную палитру, которая не требует ярких деталей.

Дженнифер Лопес на прогулке. Фото из Instagram

В другом образе Дженнифер Лопес продемонстрировала, что мешковатые джинсы можно носить и в более дерзком стиле. Она дополнила их фланелевой рубашкой и массивными ботинками на платформе. Свободные вещи разной длины формируют многослойный силуэт, а обувь делает его более выразительным. В данном случае — это угги.

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Звезда в джинсах-мешках. Фото из Instagram

Еще один пример — выход певицы в Лос-Анджелесе во время шопинга. На этот раз она выбрала черный свитер с высоким горлом, свободные джинсы, большие золотые серьги-кольца и небольшую черную сумку. Образ получился более сдержанным, но украшения добавили ему изюминку. Именно такие детали показывают, что широкие джинсы вовсе не ограничивают выбор верха или аксессуаров.

Джей Ло в Лос-Анджелесе. Фото из Instagram

В гардеробе Лопес прослеживается вполне понятная закономерность: она давно отдает предпочтение свободным, широким и расклешенным моделям, а не скинни. И дело не только в моде на объемный деним.

У певицы можно позаимствовать не конкретную дорогую одежду, а сам принцип: найти удобную модель джинсов и не бояться носить её с разными вещами.

Ранее мы писали о том, что в новом образе Дженнифер Лопес не осталась незамеченной объемная накидка с мехом, цветочной вышивкой и длинной бахромой. Певица сочетала ее с черным платьем и массивными украшениями, среди которых особенно выделяется колье в форме бабочки. Снимками необычного наряда она поделилась в Instagram.

Также Новини.LIVE сообщали, что Дженнифер Лопес показала, что леопардовый принт может быть не просто акцентом, а основой всего образа. На Неделе моды в Милане певица появилась в комплекте Dolce & Gabbana, где пятнистый узор украшал куртку, мини-юбку и туфли. Такой смелый выход вновь привлек внимание к анималистическим принтам и способам их ношения этой осенью.