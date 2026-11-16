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Головна Мода Дженніфер Лопес показала, які джинси носить поза червоною доріжкою

Дженніфер Лопес показала, які джинси носить поза червоною доріжкою

Ua ru
16 листопада 2026 15:07
Джинси, які любить Джей Ло: з чим вона поєднує їх у повсякденні Instagram/jlo
Дженніфер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Американській акторці Дженніфер Лопес не потрібно чекати особливої нагоди, щоб одягнути улюблені джинси. У повсякденному гардеробі співачки ця річ з’являється регулярно, але однаковими її виходи не назвеш. Вона змінює верх, взуття та аксесуари, показуючи, як одна пара штанів може стати основою зовсім різних образів.

Новини.LIVE розповість про стильні образи з Джей Ло детальніше.

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Джинси, які є в гардеробі Дженніфер Лопес

Серед моделей, яким Лопес віддає перевагу, помітно вирізняються широкі джинси. Замість обтислих силуетів вона обирає вільний крій, який залишає простір для експериментів з іншими речами. І це не обов’язково складні стилістичні прийоми: іноді достатньо об’ємного светра, простої сорочки чи вдало підібраного взуття.

В одному з виходів співачка зупинилася на поєднанні широких вицвілих джинсів із коричневим светром з високим коміром. Замшева сумка та сонцезахисні окуляри доповнили комплект, не перетягуючи увагу на себе. Цікавий момент тут — робота з відтінками: приглушений коричневий і потертий блакитний денім створюють спокійну палітру, яка не потребує яскравих деталей.

Джей Ло носить вицвілі джинси
Дженніфер Лопес на прогулянці. Фото з Instagram

В іншому образі Дженніфер Лопес продемонструвала, що мішкуваті джинси можна носити й у більш зухвалому стилі. Вона додала до них фланелеву сорочку та масивні черевики на платформі. Вільні речі різної довжини формують багатошаровий силует, а взуття робить його виразнішим. В цьому випадку — це уггі. 

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Зірка у мішкуватих джинсах. Фото з Instagram

Ще один приклад — вихід співачки в Лос-Анджелесі під час шопінгу. Цього разу вона обрала чорний светр із високим горлом, вільні джинси, великі золоті сережки-кільця та невелику чорну сумку. Образ вийшов стриманішим, але прикраси додали йому родзинки. Саме такі деталі показують, що широкі джинси зовсім не обмежують вибір верху чи аксесуарів.

Стильний повсякденний образ співачки
 Джей Ло у Лос-Анджелесі. Фото з Instagram

У гардеробі Лопес простежується цілком зрозуміла закономірність: вона давно віддає перевагу вільним, широким і розкльошеним моделям, а не скінні. І справа не лише в моді на об'ємний денім.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підглянути в співачки можна не конкретний дорогий одяг, а сам принцип: знайти зручну модель джинсів і не боятися носити її з різними речами.

Раніше ми писали про те, що у новому образі Дженніфер Лопес не залишилася непоміченою об’ємна накидка з хутром, квітковою вишивкою та довгою бахромою. Співачка поєднала її з чорною сукнею й масивними прикрасами, серед яких особливо виділяється кольє у формі метелика. Знімками незвичного вбрання вона поділилася в Instagram.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Дженніфер Лопес показала, що леопардовий принт може бути не просто акцентом, а основою всього образу. На Тижні моди в Мілані співачка з’явилася в комплекті Dolce & Gabbana, де плямистий візерунок прикрашав куртку, мініспідницю та туфлі. Такий сміливий вихід знову привернув увагу до анімалістичних принтів і способів носити їх цієї осені.

Дженніфер Лопес мода Джинси стиль трендові образи
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська

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