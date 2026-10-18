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Головна Мода Можна купити раз і носити роками: прикраси, які не залежать від трендів

Можна купити раз і носити роками: прикраси, які не залежать від трендів

Ua ru
18 жовтня 2026 18:51
Не женіться за трендами: прикраси, які будуть актуальними і через п’ять років magnific
Дівчина в гарних прикрасах. Фото: magnific

Різниця не завжди у вартості чи матеріалах: часто вирішальними стають форма і можливість носити річ по-різному. В цілому є кілька видів прикрас, які варто розглянути, якщо хочеться зібрати колекцію на роки вперед. Їх не доведеться відкладати в шухляду після завершення чергового модного сезону.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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Прикраси, які не залежатимуть від сезонної моди

Перли неправильної форми

Перли не обов’язково мають бути однаковими, гладкими й ідеально круглими. Барокові екземпляри з нерівними контурами цікаві саме своєю неповторністю: двох абсолютно однакових намистин знайти практично неможливо. Асиметричні сережки чи коротке намисто з такими перлинами пасуватимуть і до лаконічної сорочки, і до сукні для особливої нагоди. 

Масивні прикраси

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Гладкі браслети-манжети, широкі каблучки та сережки у формі крапель не потребують каміння чи складного оздоблення. Їхня привабливість — у лініях, об'ємі та тому, як метал відбиває світло. До тонкого трикотажу або сорочки достатньо додати одну таку прикрасу, щоб змінити враження від звичного одягу. Для повсякденного носіння краще обирати моделі, які не чіпляються за тканину й не обтяжують вуха.

Каблучки-печатки

Персні-печатки давно вийшли за межі чоловічого ювелірного гардероба. Їх носять на мізинці, вказівному або безіменному пальці, обираючи як лаконічні металеві моделі, так і варіанти з гравіюванням. Окремої уваги заслуговують каблучки з глухою оправою: метал охоплює камінь по периметру, захищаючи його краї від ударів. Така конструкція теж підійде на кожен день, хоча міцність залежить також від самого каменю та якості виготовлення.

Як обирати прикраси на роки

Не варто купувати річ лише тому, що її часто показують у модних добірках. Краще подумати, чи пасуватиме вона до одягу, який уже є в гардеробі, чи буде зручною та чи захочеться носити її через кілька сезонів. Якісний метал, надійні застібки й охайне виконання не гарантують, що прикраса ніколи не вийде з моди, але допомагають довше зберігати її в гарному стані. А якщо виріб ще й пов'язаний із приємною подією або людиною, є всі шанси, що він залишиться улюбленим значно довше за будь-який тренд.

Раніше ми писали про те, що проколи вух давно вийшли за межі звичайної сережки в мочці: сьогодні можна обрати варіанти, які ледь помітні, або ті, що одразу притягують погляд. Хелікс, конч, трагус — кожен має свої особливості й по-своєму змінює вигляд вуха. Розповідаємо, які бувають проколи, де їх роблять і які прикраси найкраще для них підходять.

Також Новини.LIVE повідомляли, що навіть звичний одяг може заграти по-новому, якщо додати до нього правильні аксесуари. Андре Тан радить звернути увагу не лише на великі сережки, а й на видовжені клатчі, тонкі рукавички та шовкові хустки. Деякі з цих речей здатні змінити настрій усього образу — і для цього не доведеться оновлювати гардероб.

мода тренди аксесуари стиль прикраси
Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "мода"
Автор:
Юлія Хівренко

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