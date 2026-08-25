Хелікс, конч, трагус: які бувають проколи вух та який вони мають вигляд

Які бувають проколи вух: назви, фото та особливості кожного виду
Прокол вуха давно перестав обмежуватися звичайною сережкою в мочці. Сьогодні можна обрати різні види проколів: одні мають мінімалістичний вигляд, а інші одразу привертають увагу. Вони відрізняються місцем проколу, особливостями та варіантами прикрас.
Новини.LIVE розповість про чотири найпопулярніші види проколів вух.
Мочка вуха
Це найпоширеніший варіант. Прокол роблять у м'якій частині вуха. Він зазвичай легко переноситься та загоюється швидше, ніж проколи хряща.
Для мочки підходять майже будь-які сережки. Це можуть бути маленькі гвоздики, кільця або масивні прикраси. Також можна зробити кілька проколів поруч і створити власну композицію.
Хелікс
Хелікс — прокол у верхній частині зовнішнього краю вуха. Він має акуратний вигляд і добре поєднується з іншими сережками. Для такого пірсингу часто обирають невеликі лабрети або кільця. Хелікс можна зробити одним проколом або додати кілька отворів уздовж завитка.
Варто враховувати, що це прокол хряща. Тому йому потрібно більше часу на загоєння, ніж проколу мочки.
Конч
Конч розташований у центральній частині вушної раковини. Назва походить від англійського слова conch, яке означає "мушля".
Для такого проколу часто обирають кільце. Також можна носити невелику сережку з плоскою основою. Конч добре підходить тим, хто хоче зробити акцент на вусі, але не прагне надто великої кількості прикрас. Як і інші проколи хряща, він потребує уважного догляду та часу для загоєння.
Трагус
Трагус роблять у невеликому хрящовому виступі біля входу у слуховий прохід. Прокол невеликий, але добре помітний.
Найчастіше для нього використовують невеликі лабрети. Вони можуть бути зовсім мінімалістичними або мати невеликий камінь. Прокол трагуса легко поєднати з іншими проколами в мочці або верхній частині вуха.
Що врахувати перед проколом
Перед процедурою варто визначитися не лише з місцем, а й з прикрасою. Для нового проколу важливо правильно підібрати її розмір і матеріал.
Також потрібно дотримуватися рекомендацій майстра з догляду. Не варто постійно торкатися свіжого проколу або без потреби змінювати сережку. Якщо ви вперше робите пірсинг, мочка може бути найпростішим варіантом. Хелікс, конч і трагус підійдуть тим, хто хоче додати образу більш помітний акцент.
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