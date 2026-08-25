Хелікс, конч, трагус: які бувають проколи вух та який вони мають вигляд

Дівчина одягає сережку. Фото: magnific

Прокол вуха давно перестав обмежуватися звичайною сережкою в мочці. Сьогодні можна обрати різні види проколів: одні мають мінімалістичний вигляд, а інші одразу привертають увагу. Вони відрізняються місцем проколу, особливостями та варіантами прикрас.

Новини.LIVE розповість про чотири найпопулярніші види проколів вух.

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Мочка вуха

Це найпоширеніший варіант. Прокол роблять у м'якій частині вуха. Він зазвичай легко переноситься та загоюється швидше, ніж проколи хряща.

Для мочки підходять майже будь-які сережки. Це можуть бути маленькі гвоздики, кільця або масивні прикраси. Також можна зробити кілька проколів поруч і створити власну композицію.

Мочка вуха. Фото з Instagram

Хелікс

Хелікс — прокол у верхній частині зовнішнього краю вуха. Він має акуратний вигляд і добре поєднується з іншими сережками. Для такого пірсингу часто обирають невеликі лабрети або кільця. Хелікс можна зробити одним проколом або додати кілька отворів уздовж завитка.

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Варто враховувати, що це прокол хряща. Тому йому потрібно більше часу на загоєння, ніж проколу мочки.

Хелікс. Фото з Instagram

Конч

Конч розташований у центральній частині вушної раковини. Назва походить від англійського слова conch, яке означає "мушля".

Для такого проколу часто обирають кільце. Також можна носити невелику сережку з плоскою основою. Конч добре підходить тим, хто хоче зробити акцент на вусі, але не прагне надто великої кількості прикрас. Як і інші проколи хряща, він потребує уважного догляду та часу для загоєння.

Конч. Фото з Instagram

Трагус

Трагус роблять у невеликому хрящовому виступі біля входу у слуховий прохід. Прокол невеликий, але добре помітний.

Найчастіше для нього використовують невеликі лабрети. Вони можуть бути зовсім мінімалістичними або мати невеликий камінь. Прокол трагуса легко поєднати з іншими проколами в мочці або верхній частині вуха.

Трагус. Фото з Instagram

Що врахувати перед проколом

Перед процедурою варто визначитися не лише з місцем, а й з прикрасою. Для нового проколу важливо правильно підібрати її розмір і матеріал.

Також потрібно дотримуватися рекомендацій майстра з догляду. Не варто постійно торкатися свіжого проколу або без потреби змінювати сережку. Якщо ви вперше робите пірсинг, мочка може бути найпростішим варіантом. Хелікс, конч і трагус підійдуть тим, хто хоче додати образу більш помітний акцент.

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