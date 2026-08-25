Хеликс, конч, трагус: какие бывают проколы в ушах и как они выглядят

Девушка надевает сережку. Фото: magnific

Прокол уха давно перестал ограничиваться обычной сережкой в мочке. Сегодня можно выбрать различные виды проколов: одни выглядят минималистично, а другие сразу привлекают внимание. Они отличаются местом прокола, особенностями и вариантами украшений.

Новини.LIVE расскажет о четырех самых популярных видах проколов ушей.

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Мочка уха

Это самый распространенный вариант. Прокол делают в мягкой части уха. Он обычно легко переносится и заживает быстрее, чем проколы хряща.

Для мочки подходят почти любые серьги. Это могут быть маленькие гвоздики, кольца или массивные украшения. Также можно сделать несколько проколов рядом и создать собственную композицию.

Мочка уха. Фото из Instagram

Хеликс

Хеликс — прокол в верхней части внешнего края уха. Он выглядит аккуратно и хорошо сочетается с другими серьгами. Для такого пирсинга часто выбирают небольшие лабреты или кольца. Хеликс можно сделать одним проколом или добавить несколько отверстий вдоль завитка.

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Стоит учитывать, что это прокол хряща. Поэтому ему требуется больше времени на заживление, чем проколу мочки.

Хеликс. Фото из Instagram

Конч

Конч расположен в центральной части ушной раковины. Название происходит от английского слова conch, которое означает "ракушка".

Для такого прокола часто выбирают кольцо. Также можно носить небольшую сережку с плоской основой. Конч хорошо подходит тем, кто хочет сделать акцент на ухе, но не стремится к слишком большому количеству украшений. Как и другие проколы хряща, он требует тщательного ухода и времени для заживления.

Конч. Фото из Instagram

Трагус

Трагус делают в небольшом хрящевом выступе у входа в слуховой проход. Прокол небольшой, но хорошо заметный.

Чаще всего для него используют небольшие лабреты. Они могут быть совершенно минималистичными или иметь небольшой камень. Прокол трагуса легко сочетать с другими проколами в мочке или верхней части уха.

Трагус. Фото из Instagram

Что учесть перед проколом

Перед процедурой стоит определиться не только с местом, но и с украшением. Для нового прокола важно правильно подобрать его размер и материал.

Также нужно следовать рекомендациям мастера по уходу. Не стоит постоянно трогать свежий пирсинг или без необходимости менять серьгу. Если вы впервые делаете пирсинг, мочка может быть самым простым вариантом. Хеликс, конч и трагус подойдут тем, кто хочет добавить образу более заметный акцент.

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