Первые золотые серьги для ребенка: на что обратить внимание при выборе

Дети с красивыми сережками. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Первые золотые серьги для ребенка — это не просто украшение, которое дарят на память. Ребенок может носить их каждый день, поэтому при выборе важно учитывать не только дизайн, но и вес, застежку и материал.

Новини.LIVE расскажет, на какие детали стоит обратить внимание родителям.

Какими должны быть первые серьги

Детские украшения родители в первую очередь выбирают по привлекательному дизайну, но это далеко не самый важный критерий. Маленький ребенок много двигается, играет, трогает волосы и одежду, поэтому серьги не должны мешать ему в повседневной жизни.

Прежде всего стоит обратить внимание на вес. Для первых сережек лучше выбирать небольшие и легкие модели без длинных подвесок и деталей, которые могут цепляться за свитер, шарф или волосы. Гладкие края тоже имеют значение: украшение не должно царапать кожу или создавать дискомфорт во время сна.

Не менее важна застежка. Для маленьких детей часто выбирают пусеты с надежной фиксацией или модели с французским или английским замком. Главное, чтобы застежка не расстегивалась во время активных игр и не давила на мочку уха.

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Какой металл выбрать

Для детских украшений часто выбирают золото 585 пробы. Но даже в этом случае стоит обращать внимание на состав сплава и реакцию кожи конкретного ребенка. Если мочка после прокалывания ушей еще не зажила, лучше не экспериментировать с тяжелыми серьгами, сложными формами или сомнительными сплавами.

Перед покупкой стоит также проверить, есть ли у продавца информация о пробе металла и документы на изделие. Это особенно важно, если серьги покупают в подарок и планируют носить их не один год.

Цветочки, сердечки или что-то более сдержанное

С дизайном все проще — здесь уже можно ориентироваться на возраст и характер ребенка. Маленьким девочкам обычно нравятся серьги в форме цветочков, сердечек, бабочек или с цветными вставками. Ребенок постарше уже может сам сказать, что ему нравится.

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