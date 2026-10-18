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Главная Мода Можно купить один раз и носить годами: украшения, которые не зависят от трендов

Можно купить один раз и носить годами: украшения, которые не зависят от трендов

Ua ru
18 октября 2026 18:51
Не гонитесь за трендами: украшения, которые останутся актуальными и через пять лет magnific
Девушка в красивых украшениях. Фото: magnific

Разница не всегда заключается в стоимости или материалах: зачастую решающими факторами становятся форма и возможность носить вещь по-разному. В целом есть несколько видов украшений, на которые стоит обратить внимание, если хочется собрать коллекцию на долгие годы. Их не придется откладывать в ящик после окончания очередного модного сезона.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Украшения, которые не будут зависеть от сезонной моды

Жемчуг неправильной формы

Жемчуг не обязательно должен быть одинаковым, гладким и идеально круглым. Барочные экземпляры с неровными контурами интересны именно своей неповторимостью: две абсолютно одинаковые жемчужины найти практически невозможно. Асимметричные серьги или короткое ожерелье с такими жемчужинами подойдут и к лаконичной рубашке, и к платью для особого случая.

Массивные украшения

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Гладкие браслеты-манжеты, широкие кольца и серьги в форме капель не нуждаются в камнях или сложной отделке. Их привлекательность — в линиях, объеме и том, как металл отражает свет. К тонкому трикотажу или рубашке достаточно добавить одно такое украшение, чтобы изменить впечатление от привычной одежды. Для повседневной жизни лучше выбирать модели, которые не цепляются за ткань и не утяжеляют уши.

Кольца-печати

Кольца-печати давно вышли за пределы мужского ювелирного гардероба. Их носят на мизинце, указательном или безымянном пальце, выбирая как лаконичные металлические модели, так и варианты с гравировкой. Отдельного внимания заслуживают кольца с глухой оправой: металл охватывает камень по периметру, защищая его края от ударов. Такая конструкция тоже подойдет на каждый день, хотя прочность зависит также от самого камня и качества изготовления.

Как выбирать украшения на долгие годы

Не стоит покупать вещь только потому, что ее часто показывают в модных подборках. Лучше подумать, подойдет ли она к одежде, которая уже есть в гардеробе, будет ли она удобной и захочется ли ее носить через несколько сезонов. Качественный металл, надежные застежки и аккуратное исполнение не гарантируют, что украшение никогда не выйдет из моды, но помогают дольше сохранять его в хорошем состоянии. А если изделие еще и связано с приятным событием или человеком, есть все шансы, что оно останется любимым гораздо дольше, чем любой тренд.

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мода тренды аксессуары стиль украшения
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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