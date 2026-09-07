Який манікюр Дженніфер Лопес обрала на осінь 2026 року: фото

Дженніфер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Манікюр американської акторки та співачки Дженніфер Лопес знову став джерелом натхнення для тих, хто шукає ідею для нового покриття. Цього разу її майстер Том Бачик показав фото нігтів співачки в глибокому червоно-коричневому відтінку. Свій варіант він назвав Cherry Chocolate, порівнявши його з вишнями в шоколаді.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan розповість про цей дизайн детальніше.

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Який новий манікюр зробила Джей Ло

Відтінок чимось нагадує десерт: у ньому поєдналися темний шоколадний і насичений вишневий кольори. Глянцеве покриття додає блиску манікюрі, тому нігті мають гладкий й наче відполірований вигляд.

Для осіннього манікюру такий колір підходить завдяки глибокому теплому тону. Він темний, але не такий різкий, як чорний, і трохи складніший за звичний бордовий. Його легко поєднувати з повсякденним одягом — джинсами, светрами та шкіряними речами. Також до нього можна підібрати стильне вечірнє вбрання.

Трендовий колір манікюру. Фото з Instagram/tombachik

Якщо восени хочеться спробувати щось нове, але без надто сміливих експериментів, Cherry Chocolate добре впишеться в такий запит. Глянцеве покриття робить колір виразнішим, а довжину та форму нігтів можна підібрати під себе.

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Джей Ло носить цей відтінок на довгих нігтях із завуженою квадратною формою. Проте він підійде і короткій довжині — зверніть увагу, наприклад, на м’який овал або акуратний квадрат.

Раніше ми писали про те, що Дженніфер Лопес показала образ із легкою хусткою, яка може стати цікавою заміною звичним аксесуарам. Співачка використала її як помітну деталь вбрання, додавши простому образу зовсім іншого вигляду.

Також Новини.LIVE повідомляли, що для школи та роботи манікюр не обов’язково має бути зовсім непомітним. У вересні можна обрати спокійний відтінок або невибагливий дизайн, який додасть нігтям акуратного вигляду.