Манікюр на вересень: ідеї для школи, роботи та повсякденних образів

Гарний манікюр. Фото: magnific

Вересень добре підходить для зміни манікюру. Яскраві літні кольори поступаються місцем глибшим відтінкам, а складні дизайни — простішим варіантам, які доречно носити і в офісі, і в університеті, і просто щодня. Іноді достатньо одного виразного кольору або невеликої деталі, щоб манікюр мав цікавіший вигляд.

Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість про п'ять ідей для початку осені.

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Ідеї для манікюру на вересень

Класичний червоний

Червоний лак не потребує додаткових прикрас. Він ефектний сам по собі, особливо якщо йдеться про насичений відтінок і глянцеве покриття.

Для вересня можна обрати не надто холодний червоний — ближчий до кольору стиглої вишні або томата. Він гармонійно поєднуватиметься з базовими речами осіннього гардероба: білою сорочкою, джинсами, чорним жакетом чи трикотажним светром.

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Стрази

Стрази необов'язково означають святковий манікюр. У новому сезоні їх можна носити набагато стриманіше — буквально по кілька блискучих деталей на нігтях. Обирайте для них молочну, прозору або рожеву основу. Можна додати одну маленьку стразу біля кутикули, зробити кілька акцентів на одному нігті або додати трохи дрібного блиску.

Баклажановий

Темний фіолетовий — один із кольорів, який логічно переходить у вересневу палітру. Залежно від освітлення він може здаватися майже чорним, фіолетовим або навіть трохи винним. Саме тому однотонне покриття такого кольору має цікавіший вигляд, ніж може здатися на перший погляд.

Баклажановий добре поєднується з темним денімом, сірим, молочним і коричневим. А ще йому не потрібен складний нейл-арт: колір уже задає весь настрій манікюру. Тим більше, що баклажанова гама цього сезону помітна не лише в б'юті, а й у модних колекціях.

Горошок

Горошок залишається серед актуальних варіантів нейл-арту і при цьому не вимагає багато часу. Найпростіше рішення — молочна або напівпрозора база та дві-три чорні крапки на кожному нігті. Їх можна розташувати хаотично, не намагаючись зробити однаковий малюнок.

Синій Кляйна

Яскравий синій не обов'язково залишати лише для літа. У вересні він може бути доречним на тлі темнішого одягу. Це дуже насичений відтінок, який складно не помітити. Його назвали на честь французького художника Іва Кляйна, який використовував цей колір у своїх роботах.

У манікюрі найкраще залишити його без зайвих деталей. Один колір на всіх нігтях уже дає потрібний ефект. Якщо після літнього блакитного хочеться чогось глибшого, але чорний і бордовий вам набридли, насичений синій може стати тією зміною, яку ви шукали.

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