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Главная Мода 5 идей маникюра на сентябрь, которые подойдут для школы и работы

5 идей маникюра на сентябрь, которые подойдут для школы и работы

Ua ru
28 августа 2026 16:04
Маникюр на сентябрь: идеи для школы, работы и повседневных образов
Красивый маникюр. Фото: magnific

Сентябрь — отличное время для смены маникюра. Яркие летние цвета уступают место более глубоким оттенкам, а сложные дизайны — более простым вариантам, которые уместно носить и в офисе, и в университете, и просто каждый день. Иногда достаточно одного яркого цвета или небольшой детали, чтобы маникюр выглядел интереснее.

Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажет о пяти идеях для начала осени.

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Идеи для маникюра на сентябрь

Классический красный

Красный лак не нуждается в дополнительных украшениях. Он эффектен сам по себе, особенно если речь идет о насыщенном оттенке и глянцевом покрытии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для сентября можно выбрать не слишком холодный красный — ближе к цвету спелой вишни или помидора. Он гармонично сочетается с базовыми вещами осеннего гардероба: белой рубашкой, джинсами, черным жакетом или трикотажным свитером.

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Стразы

Стразы не обязательно означают праздничный маникюр. В новом сезоне их можно носить гораздо сдержаннее — буквально по несколько блестящих деталей на ногтях. Выбирайте для них молочную, прозрачную или розовую основу. Можно добавить одну маленькую стразу у кутикулы, сделать несколько акцентов на одном ногте или добавить немного мелкого блеска.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баклажановый

Темно-фиолетовый — один из цветов, который органично вписывается в сентябрьскую палитру. В зависимости от освещения он может казаться почти черным, фиолетовым или даже немного винным. Именно поэтому однотонное покрытие такого цвета выглядит интереснее, чем может показаться на первый взгляд.

Баклажановый хорошо сочетается с темным денимом, серым, молочным и коричневым. А еще ему не нужен сложный нейл-арт: цвет уже задает весь настрой маникюра. Тем более что баклажановая гамма в этом сезоне заметна не только в бьюти, но и в модных коллекциях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горошек

Горошек по-прежнему остается одним из актуальных вариантов нейл-арта и при этом не требует много времени. Самый простой вариант — молочная или полупрозрачная основа и две-три черные точки на каждом ногте. Их можно расположить хаотично, не стараясь создать одинаковый рисунок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Синий Кляйна

Яркий синий цвет не обязательно оставлять только для лета. В сентябре он может быть уместен на фоне более темной одежды. Это очень насыщенный оттенок, который сложно не заметить. Его назвали в честь французского художника Ива Кляйна, который использовал этот цвет в своих работах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В маникюре лучше всего обойтись без лишних деталей. Один цвет на всех ногтях уже дает нужный эффект. Если после летнего голубого хочется чего-то более глубокого, но черный и бордовый вам надоели, насыщенный синий может стать тем изменением, которое вы искали.

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осень маникюр красота ногти модный маникюр 2026
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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