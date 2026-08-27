Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Какие цвета ногтей омолаживают руки: советы женщинам после 50 лет

Какие цвета ногтей омолаживают руки: советы женщинам после 50 лет

Ua ru
27 августа 2026 19:01
Какие цвета ногтей подойдут женщинам после 50: три лучших оттенка
Женщина наносит лак на ногти. Фото: magnific

Однотонное покрытие на коротких ногтях округлой формы обычно выглядит более аккуратно и сдержанно, если сравнивать с каким-то сложным дизайном. Именно поэтому для рук после 50 лет это особенно удачный вариант: правильно подобранный оттенок может сделать маникюр более опрятным и гармонично дополнить образ.

Новини.LIVE готовы назвать удачные цвета для маникюра.

Реклама

Какой цвет лака выбрать для рук после 50 лет

Оттенки белого

Белый лак будет выглядеть удачно на ухоженных руках и ногтях аккуратной формы. Он хорошо подходит тем, у кого пальцы длинные и тонкие, а кожа рук хорошо увлажнена.

Вместе с белым оттенком следует быть осторожными, если пальцы короткие или широкие. Такое покрытие может подчеркнуть их ширину. В этом случае лучше обратить внимание на молочные или кремовые тона.

Читайте также:
Белый цвет подойдет женщинам в возрасте
Красивые белые ногти. Фото с Instagram

Красный в разных вариантах

Красный лак остается одним из самых удачных вариантов для женщин после 50 лет. И совсем не обязательно выбирать яркий классический красный. Еще есть такие хорошие варианты как вишневый, винный, ягодный и темно-красный оттенки. Главное – чтобы покрытие было аккуратным и лучше отказаться от декора.

Красный маникюр уже стал классикой
Красный маникюр. Фото с Instagram

Темный шоколад и бордовые оттенки

Любительницам темного маникюра стоит присмотреться к шоколадным, кофейным и бордовым цветам. Они выглядят насыщенно и хорошо сочетаются как с повседневной, так и с более нарядной одеждой.

На осень выбирайте шоколадные и бордовые оттенки в маникюре.
Коричневые ногти. Фото с Instagram

Однако темный лак может сильнее подчеркивать тонкие пальцы, сухость и неровность кожи. Поэтому на очень тощих руках такие оттенки лучше подбирать с учетом формы ногтей. Короткая округлая форма поможет сделать маникюр более сбалансированным.

Раньше мы писали о том, что фрозе-маникюр уверенно покоряет тренды. Его лучше делать на короткие ногти, но это не все нюансы, которые мастера советуют учитывать.

Также Новини.LIVE сообщали, какие дизайны маникюра подойдут тем женщинам, которые привыкли месяцами ходить с одним покрытием. Ногти дольше будут выглядеть опрятно и при этом не придется бежать к мастеру уже через две недели.

мода тренды маникюр женщины за 50 лет ногти
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации