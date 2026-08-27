Какие цвета ногтей подойдут женщинам после 50: три лучших оттенка

Женщина наносит лак на ногти. Фото: magnific

Однотонное покрытие на коротких ногтях округлой формы обычно выглядит более аккуратно и сдержанно, если сравнивать с каким-то сложным дизайном. Именно поэтому для рук после 50 лет это особенно удачный вариант: правильно подобранный оттенок может сделать маникюр более опрятным и гармонично дополнить образ.

Новини.LIVE готовы назвать удачные цвета для маникюра.

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Какой цвет лака выбрать для рук после 50 лет

Оттенки белого

Белый лак будет выглядеть удачно на ухоженных руках и ногтях аккуратной формы. Он хорошо подходит тем, у кого пальцы длинные и тонкие, а кожа рук хорошо увлажнена.

Вместе с белым оттенком следует быть осторожными, если пальцы короткие или широкие. Такое покрытие может подчеркнуть их ширину. В этом случае лучше обратить внимание на молочные или кремовые тона.

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Красный в разных вариантах

Красный лак остается одним из самых удачных вариантов для женщин после 50 лет. И совсем не обязательно выбирать яркий классический красный. Еще есть такие хорошие варианты как вишневый, винный, ягодный и темно-красный оттенки. Главное – чтобы покрытие было аккуратным и лучше отказаться от декора.

Красный маникюр. Фото с Instagram

Темный шоколад и бордовые оттенки

Любительницам темного маникюра стоит присмотреться к шоколадным, кофейным и бордовым цветам. Они выглядят насыщенно и хорошо сочетаются как с повседневной, так и с более нарядной одеждой.

Коричневые ногти. Фото с Instagram

Однако темный лак может сильнее подчеркивать тонкие пальцы, сухость и неровность кожи. Поэтому на очень тощих руках такие оттенки лучше подбирать с учетом формы ногтей. Короткая округлая форма поможет сделать маникюр более сбалансированным.

Раньше мы писали о том, что фрозе-маникюр уверенно покоряет тренды. Его лучше делать на короткие ногти, но это не все нюансы, которые мастера советуют учитывать.

Также Новини.LIVE сообщали, какие дизайны маникюра подойдут тем женщинам, которые привыкли месяцами ходить с одним покрытием. Ногти дольше будут выглядеть опрятно и при этом не придется бежать к мастеру уже через две недели.