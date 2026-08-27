Які кольори нігтів підійдуть жінкам після 50: три найкращі відтінки

Жінка наносить лак на нігті. Фото: magnific

Однотонне покриття на коротких нігтях округлої форми зазвичай має акуратніший та стриманіший вигляд, якщо порівнювати з якимось складним дизайном. Саме тому для рук після 50 років це особливо вдалий варіант: правильно підібраний відтінок може зробити манікюр охайнішим і гармонійно доповнити образ.

Новини.LIVE готові назвати вдалі кольори для манікюру.

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Який колір лаку обрати для рук після 50 років

Відтінки білого

Білий лак буде мати вдалий вигляд на доглянутих руках і нігтях акуратної форми. Він добре підходить тим, у кого пальці довгі та тонкі, а шкіра рук добре зволожена.

Водночас із білим відтінком варто бути обережними, якщо пальці короткі або широкі. Таке покриття може сильніше підкреслити їхню ширину. У цьому випадку краще звернути увагу на молочні або кремові тони.

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Червоний у різних варіантах

Червоний лак залишається одним із найвдаліших варіантів для жінок після 50 років. І зовсім не обов'язково обирати яскравий класичний червоний. Ще є такі гарні варіанти як вишневий, винний, ягідний і темно-червоний відтінки. Головне — щоб покриття було акуратним і краще відмовитися від декору.

Червоний манікюр. Фото з Instagram

Темний шоколад і бордові відтінки

Любителькам темного манікюру варто придивитися до шоколадних, кавових і бордових кольорів. Вони мають насичений вигляд і добре поєднуються як із повсякденним, так і з більш ошатним одягом.

Коричневі нігті. Фото з Instagram

Однак темний лак може сильніше підкреслювати тонкі пальці, сухість та нерівності шкіри. Тому на дуже худих руках такі відтінки краще підбирати з урахуванням форми нігтів. Коротка округла форма допоможе зробити манікюр більш збалансованим.

Раніше ми писали про те, що фрозе-манікюр впевнено підкорює тренди. Його краще робити на короткі нігті, але це не усі нюанси, які майстри радять враховувати.

Також Новини.LIVE повідомляли, які дизайни манікюру підійдуть тим жінкам, які звикли місяцями ходити з одним покриттям. Нігті довше будуть мати охайний вигляд і при цьому не доведеться бігти до майстра вже через два тижні.