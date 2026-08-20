Який манікюр можна носити місяцями: відростання з цим дизайном майже непомітне

Дизайн манікюру для тих, хто не любить часто оновлювати нігті
Більшість дівчат оновлюють манікюр приблизно двічі на місяць. Комусь подобається часто змінювати дизайн, а хтось просто не хоче ходити з відрослим покриттям. Але регулярні походи до майстра забирають час і потребують додаткових витрат. Водночас можна обирати покриття, на якому межа між нігтем і лаком буде майже непомітна.
Новини.LIVE розповість, який манікюр довше зберігає охайний вигляд і дає змогу не поспішати з новою процедурою.
Нюдові та молочні відтінки
Найпростіший варіант — покриття, максимально близьке до природного кольору нігтьової пластини. Це може бути напівпрозорий бежевий, молочний, світло-рожевий або нюдовий відтінок.
Коли ніготь починає відростати, різниця між натуральною пластиною і покриттям залишається майже непомітною. Добре, якщо покриття наносять близько до кутикули.
Світло-рожеві та молочні відтінки добре підходять і для коротких, і для довгих нігтів. Вони роблять руки доглянутими, але не привертають зайвої уваги.
Класичний френч або мікрофренч
Французький манікюр також можна віднести до дизайнів, які не втрачають охайного вигляду під час відростання. Основа залишається нейтральною, а біла лінія розташована на вільному краї нігтя.
Якщо хочеться максимально делікатного результату, варто спробувати мікрофренч. У ньому біла смужка дуже тонка, тому манікюр має акуратний вигляд.
Ще один плюс френчу — його легко адаптувати під форму та довжину нігтів. Лінію можна зробити трохи ширшою або, навпаки, залишити дуже тонкою.
Нігті з легким блиском
Якщо однотонний манікюр здається занадто простим, його можна доповнити делікатним блиском. Для цього підійдуть напівпрозорі бази з дрібними блискітками, перламутром або легким сяйвом.
Такий ефект не створює чіткої межі між покриттям і натуральним нігтем. Тому в міру відростання манікюр продовжує мати охайний вигляд.
Необов'язково використовувати багато блискіток. Навпаки, дрібний шиммер або легкий перламутровий ефект часто мають стриманий й доречний вигляд на кожен день.
Якщо хочеться рідше оновлювати манікюр, краще робити ставку саме на такі дизайни. Вони не втрачають привабливості через кілька тижнів і не мають різкої межі біля кутикули.
Раніше ми писали про те, що коли нігті самі по собі ламкі, то не потрібно експериментувати з формою. В такому випадку найкращим вибором стане овал і ми пояснюємо чому.
Також Новини.LIVE повідомляли про 5 антитрендових дизайнів в манікюрі. У 2026 році стилісти радять утриматися від перевантажених дизайнів.