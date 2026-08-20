Який манікюр можна носити місяцями: відростання з цим дизайном майже непомітне

Манікюр. Фото: magnific

Більшість дівчат оновлюють манікюр приблизно двічі на місяць. Комусь подобається часто змінювати дизайн, а хтось просто не хоче ходити з відрослим покриттям. Але регулярні походи до майстра забирають час і потребують додаткових витрат. Водночас можна обирати покриття, на якому межа між нігтем і лаком буде майже непомітна.

Новини.LIVE розповість, який манікюр довше зберігає охайний вигляд і дає змогу не поспішати з новою процедурою.

Нюдові та молочні відтінки

Найпростіший варіант — покриття, максимально близьке до природного кольору нігтьової пластини. Це може бути напівпрозорий бежевий, молочний, світло-рожевий або нюдовий відтінок.

Коли ніготь починає відростати, різниця між натуральною пластиною і покриттям залишається майже непомітною. Добре, якщо покриття наносять близько до кутикули.

Нюдовий манікюр. Фото з Instagram

Світло-рожеві та молочні відтінки добре підходять і для коротких, і для довгих нігтів. Вони роблять руки доглянутими, але не привертають зайвої уваги.

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Класичний френч або мікрофренч

Французький манікюр також можна віднести до дизайнів, які не втрачають охайного вигляду під час відростання. Основа залишається нейтральною, а біла лінія розташована на вільному краї нігтя.

Якщо хочеться максимально делікатного результату, варто спробувати мікрофренч. У ньому біла смужка дуже тонка, тому манікюр має акуратний вигляд.

Мікрофренч. Фото з Instagram

Ще один плюс френчу — його легко адаптувати під форму та довжину нігтів. Лінію можна зробити трохи ширшою або, навпаки, залишити дуже тонкою.

Нігті з легким блиском

Якщо однотонний манікюр здається занадто простим, його можна доповнити делікатним блиском. Для цього підійдуть напівпрозорі бази з дрібними блискітками, перламутром або легким сяйвом.

Такий ефект не створює чіткої межі між покриттям і натуральним нігтем. Тому в міру відростання манікюр продовжує мати охайний вигляд.

Манікюр з блиском. Фото з Instagram

Необов'язково використовувати багато блискіток. Навпаки, дрібний шиммер або легкий перламутровий ефект часто мають стриманий й доречний вигляд на кожен день.

Якщо хочеться рідше оновлювати манікюр, краще робити ставку саме на такі дизайни. Вони не втрачають привабливості через кілька тижнів і не мають різкої межі біля кутикули.

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