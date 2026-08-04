Манікюр, який видає поганий смак: 5 антитрендів 2026 року

Манікюр, червоні нігті. Фото: pixabay. Колаж: Новини.LIVE

Не кожен манікюр, який був модним кілька років тому, має гарний вигляд сьогодні. Нейл-майстри дедалі частіше радять відмовлятися від перевантажених дизайнів і обирати більш стримані рішення.

Новини.LIVE готовий назвати п'ять варіантів, які вже вважають антитрендами.

Дуже довгі нігті-"стилети"

Екстремальна довжина та гостра форма вже не викликають такого захоплення, як кілька років тому. Дизайнери та нейл-майстри дедалі частіше звертають увагу на комфорт і природність. Через це короткі або середньої довжини нігті поступово витісняють надто довгі "стилети".

Різнобарвний френч

Сам по собі френч нікуди не зник. Але якщо кожен кінчик нігтя пофарбований в окремий яскравий колір, такий манікюр уже сприймається як відгомін минулих сезонів. Зараз частіше обирають класичну білу усмішку, молочні відтінки або дуже делікатний мікрофренч.

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Метелики, троянди, об'ємні квіти, камінці на кожному нігті — усе це поступово відійшло на другий план. Якщо й додавати декор, то дуже дозовано. Стилісти не раз зазначали, що один маленький акцент має значно цікавіший вигляд, ніж десятки деталей.

Декор. Фото з Instagram

Дзеркальна втирка

Колись цей ефект здавався справжньою знахідкою, але зараз суцільне дзеркальне покриття використовують дедалі рідше. Воно привертає до себе більше уваги, ніж потрібно. Якщо хочеться легкого сяйва, майстри радять придивитися до перламутрових або напівпрозорих покриттів, які лише відбивають світло.

Занадто товсте покриття

Ще один момент, на який сьогодні звертають увагу майстри, — товщина матеріалу. Нігті, що нагадують маленькі "подушки" або "пиріжки", вже не вважаються гарним тоном. Сучасний манікюр має повторювати природну форму нігтя, а не робити його масивним. Саме тому професіонали дедалі частіше обирають тонке вирівнювання, яке має акуратний вигляд й дозволяє нігтям залишатися максимально природними.

Раніше ми писали про те, що є лише 3 побутові звички, котрі можуть псувати наші нігті. Тому якщо вони постійно ламаються і вже потребують додаткового догляду, варто переглянути дещо в своєму житті.

Також Новини.LIVE повідомляли про трендовий манікюр Джей Ло, який можна вписати в будь-який образ. При цьому він залишається дуже ефектним і оригінальним.