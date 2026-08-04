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Главная Мода Такой маникюр больше не в моде: 5 главных антитрендов 2026 года

Такой маникюр больше не в моде: 5 главных антитрендов 2026 года

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 19:26
Маникюр, что свидетельствует о плохом вкусе: 5 антитрендов 2026 года
Маникюр, красные ногти. Фото: pixabay. Коллаж: Новини.LIVE

Не каждый маникюр, который был в моде несколько лет назад, хорошо смотрится сегодня. Нейл-мастера все чаще советуют отказываться от перегруженных дизайнов и выбирать более сдержанные решения.

Новини.LIVE готовы назвать пять вариантов, которые уже считаются антитрендами.

Очень длинные ногти-"стилеты"

Экстремальная длина и острая форма уже не вызывают такого восторга, как несколько лет назад. Дизайнеры и нейл-мастера все чаще обращают внимание на комфорт и естественность. Из-за этого короткие или средней длины ногти постепенно вытесняют слишком длинные "стилеты".

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♬ Autumn Leaves - Timothy Cole

Разноцветный френч

Сам по себе френч никуда не исчез. Но если каждый кончик ногтя окрашен в отдельный яркий цвет, такой маникюр уже воспринимается как отголосок прошлых сезонов. Сейчас чаще выбирают классическую белую улыбку, молочные оттенки или очень деликатный микрофренч.

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Бабочки, розы, объемные цветы, камешки на каждом ногте — все это постепенно отошло на второй план. Если и добавлять декор, то очень дозированно. Стилисты не раз отмечали, что один маленький акцент выглядит гораздо интереснее, чем десятки деталей.

Багато декору на нігтях
Декор. Фото из Instagram

Зеркальная втирка

Когда-то этот эффект казался настоящей находкой, но сейчас сплошное зеркальное покрытие используют все реже. Оно привлекает к себе больше внимания, чем нужно. Если хочется легкого сияния, мастера советуют присмотреться к перламутровым или полупрозрачным покрытиям, которые лишь отражают свет.

Слишком толстое покрытие

Еще один момент, на который сегодня обращают внимание мастера, — толщина материала. Ногти, напоминающие маленькие "подушки" или "пирожки", уже не считаются хорошим тоном. Современный маникюр должен повторять естественную форму ногтя, а не делать его массивным. Именно поэтому профессионалы все чаще выбирают тонкое выравнивание, которое выглядит аккуратно и позволяет ногтям оставаться максимально естественными.

Ранее мы писали о том, что существует всего 3 бытовые привычки, которые могут портить наши ногти. Поэтому, если они постоянно ломаются и уже требуют дополнительного ухода, стоит пересмотреть кое-что в своей жизни.

Также Новини.LIVE сообщали о трендовом маникюре Джей Ло, который можно вписать в любой образ. При этом он остается очень эффектным и оригинальным.

маникюр антитренды 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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