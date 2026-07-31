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Главная Мода Не придется сожалеть: 4 варианта маникюра, которые всегда будут удачным выбором

Не придется сожалеть: 4 варианта маникюра, которые всегда будут удачным выбором

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 19:58
Маникюр, который не подведет: 4 универсальных варианта на любой случай
Красные ногти, маникюр. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые варианты маникюра не выходят из моды годами. Они не надоедают, легко сочетаются с любой одеждой и всегда выглядят уместно — независимо от сезона или повода.

Если хочется сделать маникюр, который не утратит актуальность уже через несколько недель, редакция Новини.LIVE советует обратить внимание именно на эти идеи.

Минималистичный декор

Не обязательно украшать ногти крупными стразами или сложными узорами. Иногда достаточно нескольких маленьких деталей, чтобы маникюр заиграл по-новому. Аккуратные золотистые или серебристые элементы, крошечные кристаллы или объемные гелевые акценты добавляют покрытию изюминку, но не делают его слишком ярким. Такой дизайн подойдет даже тем, кто обычно выбирает сдержанную классику.

Трендовий варіант декору в манікюрі
Стильный дизайн маникюра. Фото из Instagram

Красный, который никогда не подводит

Есть цвета, которые остаются актуальными при любых трендах, и красный — один из них. Он очень удачно смотрится в сочетании с глянцевым покрытием. Именно такой маникюр регулярно возвращается на модные показы и не теряет популярности среди тех, кто ценит элегантность.

Манікюр, який вважається незмінною класикою
Красный маникюр. Фото из Instagram

Молочный оттенок снова в тренде

Светлые молочные ногти в очередной раз вернулись в список самых актуальных вариантов. В 2026 году этот цвет получил еще больше внимания после того, как Pantone назвал Cloud Dancer одним из главных оттенков года. Такое покрытие получается очень нежным, освежает руки и подходит практически всем. К тому же его легко дополнить перламутровым или мерцающим топом, если захочется немного изменить настроение маникюра.

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Молочный. Фото из Instagram

Коричневые оттенки вместо черного

Коричневая палитра уже давно перестала ассоциироваться только с осенью. Сегодня это одна из самых стильных альтернатив классическому черному. Шоколадный, кофейный, мокко или ореховый оттенки выглядят дорого и благородно и хорошо сочетаются как с повседневными образами, так и с более праздничными. Если хочется чего-то спокойного, но не банального, это один из самых удачных вариантов.

Коричневі відтінки в манікюрі
Цвет мокко. Фото из Instagram

Ранее мы писали о бытовых привычках, которые могут негативно влиять на состояние наших ногтей. Придется отказаться от них, если хотите что-то изменить.

Также Новини.LIVE сообщали, какой маникюр стал трендом благодаря Джей Ло. Очень смелый вариант, но подойдет даже на каждый день.

ногти модный маникюр 2026 маникюр в салоне
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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