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Главная Мода Маникюр в этом цвете выбирают самые стильные женщины в 2026 году

Маникюр в этом цвете выбирают самые стильные женщины в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 07:46
Самый универсальный цвет маникюра 2026 года: никогда не выходит из моды
Ногти, маникюр. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Летом все привыкли видеть светлые и пастельные оттенки, но в этом сезоне все больше внимания привлекает шоколадно-коричневый маникюр. Он выглядит дорого и легко вписывается в любой гардероб. Именно поэтому его все чаще выбирают те, кто хочет сделать ногти стильными, но без слишком ярких экспериментов.

Новини.LIVE расскажет об этом трендовом маникюре подробнее.

Коричневый маникюр вернулся в тренды

Шоколадные оттенки давно перестали ассоциироваться только с осенью. Летом они тоже выглядят очень гармонично. Секрет популярности прост: коричневый цвет выглядит благородно и подходит практически ко всему. Он одинаково хорошо сочетается с белыми льняными костюмами, джинсами, платьями в стиле бохо или базовыми черными вещами. Не нужно думать, подойдут ли ногти к новому образу — шоколадный оттенок легко справится с этой задачей.

Еще одно преимущество такого маникюра — он хорошо смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях.

Коричневий колір в манікюрі
Коричневые ногти. Фото из Instagram

Если хочется максимально актуального образа, достаточно однотонного покрытия. Именно простота сейчас делает маникюр более дорогостоящим на вид. В то же время никто не запрещает добавить несколько ненавязчивых деталей. Например:

Читайте также:
  • тонкий микрофренч;
  • легкое глянцевое или "стеклянное" покрытие;
  • нежный золотой акцент;
  • небольшой мраморный узор на одном ногте.

Кстати, этот оттенок прекрасно подходит и для педикюра. Если нравятся лаконичные решения, можно выбрать обычное однотонное покрытие. Оно будет аккуратно смотреться как с открытыми босоножками, так и со шлепанцами или мюлями. А тем, кто хочет немного более интересный вариант, стоит присмотреться к шоколадному френчу.

Однотонне покриття в коричневому кольорі в тренді цього сезону
Педикюр в коричневом цвете. Фото из Instagram

В последнее время в маникюре все больше ценят естественность и спокойные цвета, которые не надоедают через несколько дней. Шоколадно-коричневый полностью соответствует этой тенденции.

Именно поэтому этот цвет уже называют одним из самых удачных решений сезона. Если хочется сделать маникюр, который будет оставаться актуальным не одну неделю и подойдет буквально ко всему, шоколадный оттенок станет беспроигрышным выбором.

Ранее мы писали о том, какой маникюр можно сделать в августе. Речь шла о цветах, которые будут самыми популярными в конце лета.

Также Новини.LIVE сообщали, какие дизайны маникюра лучше всего подойдут для коротких ногтей. Кстати, если сделать неудачный выбор, ногти будут казаться визуально еще короче.

красота ногти модный маникюр 2026
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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