Модницы массово выбирают "помидорный" маникюр: вот почему

Актуальный маникюр. Коллаж: Новини.LIVE

После того как духи с нотами томатных листьев стали популярными, эта тема перекочевала и в маникюр. В салонах и социальных сетях все чаще можно увидеть Tomato Girl Nails — дизайн, построенный вокруг оттенка спелого помидора или небольших тематических рисунков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Harpers Bazaar.

У этого тренда нет единого сценария. Одни выбирают только цвет, другие добавляют декоративные элементы.

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Самый простой вариант — однотонное покрытие в теплом красном оттенке с легким оранжевым подтоном. Именно этот цвет называют томатным. Он отличается от холодного красного и актуальнее классического бордо. Чаще всего его наносят на короткие ногти овальной формы или "мягкого квадрата".

Если хочется чего-то более интересного, на прозрачную, молочную или нюдовую основу наносят небольшие рисунки. Это могут быть спелые помидоры, зеленые плодоножки, листья базилика или цветы томатного куста. Обычно такой декор оставляют только на нескольких ногтях, а остальные покрывают однотонным лаком.

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Также существует несколько вариантов этого дизайна, которые сейчас встречаются чаще всего. Один из них сочетает томатные рисунки с полоской или клеткой. Именно такая комбинация отсылает к эстетике итальянских кафе и летних террас.

Еще один прием — сделать помидоры объемными. После завершения рисунка его покрывают прозрачным густым гелем. Благодаря этому создается впечатление, будто плоды покрыты каплями воды.

Для тех, кто любит более заметный дизайн, мастера предлагают нарисовать один большой помидор почти на всю ногтевую пластину. Такие работы часто появляются в Instagram и TikTok именно из-за своей необычности.

Tomato Girl Nails легко узнать не по сложной технике, а по цвету и мелким деталям. Именно они делают этот дизайн непохожим на обычный красный маникюр.

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