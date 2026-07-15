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Главная Мода После неоновых оттенков: этим летом модницы выбирают маникюр цвета шампанского

После неоновых оттенков: этим летом модницы выбирают маникюр цвета шампанского

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 19:48
Маникюр цвета шампанского: элегантный тренд, который выбирают знаменитости
Модный маникюр. Коллаж: Новини.LIVE

Этим летом модницы все чаще отказываются от ярких неоновых оттенков в пользу более сдержанного маникюра. Одним из самых заметных трендов стал цвет шампанского с легким перламутровым блеском. Его уже успели полюбить не только мастера, но и знаменитости.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

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Любимый маникюр знаменитостей в 2026 году

Именно маникюр цвета шампанского в последнее время можно заметить на руках Дженнифер Лопес и Селены Гомес. Дизайн для них создал известный нейл-мастер Том Бачик, который назвал оттенок champagne silk. Название быстро разлетелось по соцсетям, а сам маникюр начали повторять в салонах по всему миру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На солнце ногти красиво переливаются, но блеск остается нежным. Благодаря этому покрытие легко сочетается как с вечерним платьем, так и с обычными джинсами и футболкой.

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Сегодня в моде естественность, поэтому неудивительно, что именно такой дизайн оказался среди главных трендов сезона. Он хорошо вписывается в эстетику сдержанной роскоши, где важны не заметные детали, а общее впечатление от образа.

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@nailluna.club

Champagne Chrome — это элегантный маникюр и педикюр с безупречным салонным финишем и роскошной атмосферой. Сохраните этот образ для вашего следующего визита в маникюрный салон. #manipedi #summer #selfcare #pedicure #vacationmood

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Есть еще один плюс, из-за которого этот маникюр так часто рекомендуют мастера. Благодаря светлому естественному оттенку отростание ногтей дольше остается почти незаметным. Это означает, что даже через несколько недель покрытие выглядит аккуратно, а записываться на коррекцию можно не спеша.

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Именно поэтому маникюр цвета шампанского сегодня считается одним из самых удачных вариантов на лето. Он не надоедает, подходит практически к любому стилю одежды и уместен в любой ситуации — от свадебной церемонии или вечеринки до обычного рабочего дня или прогулки по городу.

Ранее мы писали о том, какой маникюр лучше сделать на короткие ногти. В моде дизайны, которые выглядят дорого и будут уместны в любой ситуации.

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Также Новини.LIVE сообщали, какой дизайн маникюра стоит рассмотреть перед отпуском. Он подойдет для прогулок у моря в стильных летних образах.

лето ногти модный маникюр 2026
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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