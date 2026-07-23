Новый маникюр Дженнифер Лопес выглядит дорого: как повторить этот дизайн

Джей Ло, маникюр в салоне. Фото: Instagram/jlo, magnific. Колаж: Новини.LIVE

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес уже давно умеет задавать тренды не только в моде, но и в сфере красоты. На этот раз внимание поклонниц привлек ее необычный маникюр. Он выглядит дорого и изысканно и больше напоминает маленькие картины, чем привычный дизайн ногтей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Україна.

Какой маникюр сделала Дженнифер Лопес

Основой стали спокойные розовые и сиреневые оттенки с легкими полупрозрачными цветовыми переходами. Благодаря такому сочетанию ногти выглядят очень нежно, а цветочная роспись придает им романтичности.

Дизайн прекрасно вписывается в популярную эстетику coquette core, для которой характерны пастельные цвета, женственные детали и легкий винтажный настрой. Но главная "изюминка" этого маникюра — золотой объемный декор. На некоторых ногтях он напоминает старинные рамы для картин или декоративные элементы антикварных зеркал. Именно они придают дизайну дорогой вид.

Если присмотреться повнимательнее, можно заметить, что фон вовсе не однотонный. Он состоит из плавных переходов розового, синего и лилового цветов, которые создают легкий акварельный эффект.

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Поверх такого фона нанесена мелкая цветочная роспись. Мастер использует сразу несколько оттенков — темные цвета добавляют глубины, а светлые создают ощущение объема и естественного освещения.

Уникальный дизайн Джей Ло. Фото: Instagram/jlo

Какая форма ногтей подойдет лучше всего

Наиболее эффектно такой дизайн будет смотреться на длинных ногтях миндалевидной формы. Она визуально делает пальцы более стройными и оставляет достаточно места для росписи и декоративных деталей.

Если же вы носите короткие ногти, это не значит, что от такого маникюра придется отказаться. Просто стоит сделать его более сдержанным: оставить цветочный рисунок только на одном-двух ногтях или использовать тонкие золотые элементы без массивного декора.

Как повторить такой дизайн

Это точно не тот маникюр, который можно сделать за полчаса. Он требует аккуратности и художественных навыков, поэтому лучше обратиться к мастеру, который работает со сложной росписью.

Сначала ногтям придают форму и выравнивают покрытие. Затем наносят нежную молочную или розовую основу. Далее создают акварельный фон, плавно смешивая несколько оттенков между собой. После этого начинается самая сложная часть — ручная роспись с цветами и мелкими деталями. В конце добавляют объемные золотые элементы с помощью специального геля, а готовый дизайн покрывают глянцевым топом.

Даже если вы не готовы к такому сложному маникюру, можно позаимствовать отдельные идеи. Например, сделать нежную акварельную основу, добавить несколько нарисованных цветов или один золотой акцент. Это будет значительно проще в исполнении.

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