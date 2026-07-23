Новий манікюр Дженніфер Лопес має дорогий вигляд: як повторити дизайн

Джей Ло, манікюр в салоні. Фото: Instagram/jlo, magnific. Колаж: Новини.LIVE

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес давно вміє задавати тренди не лише в моді, а й у б'юті. Цього разу увагу прихильниць привернув її незвичайний манікюр. Він має дорогий, витончений вигляд і більше нагадує маленькі картини, ніж звичний дизайн нігтів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Який манікюр зробила Дженніфер Лопес

Основою стали спокійні рожеві та бузкові відтінки з легкими напівпрозорими переходами кольору. Завдяки такому поєднанню нігті мають дуже ніжний вигляд, а квітковий розпис додає їм романтичності.

Дизайн чудово вписується в популярну естетику coquette core, для якої характерні пастельні кольори, жіночні деталі та легкий вінтажний настрій. Але головна "родзинка" цього манікюру — золотий об'ємний декор. На деяких нігтях він нагадує старовинні рамки для картин або декоративні елементи антикварних дзеркал. Саме вони роблять дизайн дорогим на вигляд.

Якщо придивитися ближче, можна помітити, що фон зовсім не однотонний. Він складається з плавних переходів рожевого, синього та бузкового кольорів, які створюють легкий акварельний ефект.

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Поверх такого фону нанесено дрібний квітковий розпис. Майстер використовує одразу кілька відтінків — темні кольори додають глибини, а світлі створюють відчуття об'єму та природного освітлення.

Унікальний дизайн Джей Ло. Фото: Instagram/jlo

Яка форма нігтів підійде найкраще

Найефектніший вигляд такий дизайн матиме на довгих нігтях мигдалеподібної форми. Вона візуально робить пальці стрункішими та залишає достатньо місця для розпису і декоративних деталей.

Якщо ж ви носите короткі нігті, це не означає, що від такого манікюру доведеться відмовитися. Просто варто зробити його більш стриманим: залишити квітковий малюнок лише на одному-двох нігтях або використати тонкі золоті елементи без масивного декору.

Як повторити такий дизайн

Це точно не той манікюр, який можна зробити за пів години. Він потребує акуратності та художніх навичок, тому краще звернутися до майстра, який працює зі складним розписом.

Спочатку нігтям надають форму та вирівнюють покриття. Потім наносять ніжну молочну або рожеву основу. Далі створюють акварельний фон, плавно змішуючи кілька відтінків між собою. Після цього починається найскладніша частина — ручний розпис із квітами та дрібними деталями. Наприкінці додають об'ємні золоті елементи за допомогою спеціального гелю, а готовий дизайн перекривають глянцевим топом.

Навіть якщо ви не готові до такого складного манікюру, можна запозичити окремі ідеї. Наприклад, зробити ніжну акварельну основу, додати кілька намальованих квітів або один золотий акцент. Це буде значно простішим у виконанні.

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