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Главная Мода Стильная женщина их не выберет: 3 дизайна, которые не подходят для коротких ногтей

Стильная женщина их не выберет: 3 дизайна, которые не подходят для коротких ногтей

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 19:33
3 худших варианта маникюра для коротких ногтей: стильные женщины их избегают
Маникюр. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Длинные ногти — не единственный способ сделать красивый маникюр. Короткая длина тоже может выглядеть очень стильно, но только при условии, что дизайн подобран удачно. Некоторые идеи, напротив, визуально укорачивают ногти, а руки кажутся менее изящными.

Новини.LIVE расскажет о нескольких популярных вариантах, от которых мастера советуют отказаться, если хочется получить аккуратный и современный результат.

Классический френч

Френч давно стал классикой, но именно на очень коротких ногтях он не всегда смотрится удачно. Белая полоска занимает слишком много места, из-за чего ногтевая пластина кажется еще меньше. К тому же сделать ровную и пропорциональную "улыбку" на минимальной длине довольно сложно. В результате маникюр может выглядеть не так элегантно, как ожидалось.

Коли френч може стати невдалим вибором
Френч на короткие ногти. Фото из Instagram

Слишком много декора

Стразы, блестки, патель, наклейки, объемные элементы и несколько цветов одновременно — все это на коротких ногтях часто выглядит неуместно. Небольшая площадь ногтя просто не позволяет такому дизайну "раскрыться". Вместо стильного акцента можно получить совсем не тот эффект.

В 2026 году в тренде минимализм: один деликатный рисунок, небольшой блестящий элемент или однотонное покрытие.

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Декор. Фото из Instagram

Крупные рисунки

Еще одна распространенная ошибка — крупные цветы, сердца, геометрические фигуры или другие масштабные принты. На коротком ногте они занимают почти всю поверхность и выглядят непропорционально. Если уж хочется дизайна, лучше выбирать мелкие аккуратные детали, которые не перегружают маникюр.

Невдалий дизайн манікюру на короткі нігті
Дизайн маникюра на короткие ногти. Фото из Instagram

Ранее мы писали о том, что цвет шампанского в маникюре, напротив, стал хитом сезона. Модницы все чаще просят в салонах сделать именно его.

Также Новини.LIVE сообщали, какой маникюр чаще всего можно увидеть у стюардесс. Он будет актуален для всех благодаря своему универсальному дизайну.

маникюр антитренды короткие ногти
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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