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Головна Мода Манікюр у цьому кольорі обирають найстильніші жінки у 2026 році

Манікюр у цьому кольорі обирають найстильніші жінки у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 07:46
Найуніверсальніший колір манікюру 2026 року: ніколи не виходить з моди
Нігті, манікюр. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Влітку усі звикли бачити світлі і пастельні відтінки, але цього сезону все більше уваги привертає шоколадно-коричневий манікюр. Він має дорогий вигляд й легко вписується в будь-який гардероб. Саме тому його дедалі частіше обирають ті, хто хоче зробити нігті стильними, але без надто яскравих експериментів.

Новини.LIVE розповість про цей трендовий манікюр детальніше. 

Коричневий манікюр повернувся в тренди

Шоколадні відтінки давно перестали асоціюватися лише з осінню. Влітку вони теж мають дуже гармонійний вигляд. Секрет популярності простий: коричневий колір має благородний вигляд і пасує практично до всього. Він однаково добре поєднується з білими лляними костюмами, джинсами, сукнями в стилі бохо чи базовими чорними речами. Не потрібно думати, чи пасуватимуть нігті до нового образу — шоколадний відтінок легко впорається з цим завданням.

Ще одна перевага такого манікюру — він гарний і на коротких нігтях, і на довгих. 

Коричневий колір в манікюрі
Коричневі нігті. Фото з Instagram

Якщо хочеться максимально актуального вигляду, достатньо однотонного покриття. Саме простота зараз робить манікюр дорожчим на вигляд. Водночас ніхто не забороняє додати кілька ненав'язливих деталей. Наприклад:

Читайте також:
  • тонкий мікрофренч;
  • легке глянцеве або "скляне" покриття;
  • делікатний золотий акцент;
  • невеликий мармуровий візерунок на одному нігті.

До речі, цей відтінок чудово підходить і для педикюру. Якщо подобаються лаконічні рішення, можна обрати звичайне однотонне покриття. Воно матиме акуратний вигляд як із відкритими босоніжками, так і зі шльопанцями чи мюлями. А тим, хто хоче трохи цікавіший варіант, варто придивитися до шоколадного френча.

Однотонне покриття в коричневому кольорі в тренді цього сезону
Педикюр в коричневому кольорі. Фото з Instagram

Останнім часом у манікюрі дедалі більше цінують природність і спокійні кольори, які не набридають через кілька днів. Шоколадно-коричневий повністю відповідає цій тенденції. 

Саме тому цей колір уже називають одним із найвдаліших рішень сезону. Якщо хочеться зробити манікюр, який залишатиметься актуальним не один тиждень і пасуватиме буквально до всього, шоколадний відтінок стане безпрограшним вибором.

Раніше ми писали про те, який манікюр можна зробити у серпні. Мова про кольори, що будуть найпопулярнішими в кінці літа.

Також Новини.LIVE повідомляли, які дизайни манікюру найкраще підійдуть на короткі нігті. До речі, якщо зробити невдалий вибір, нігті будуть здаватися візуальними ще коротшими.

краса нігті модний манікюр 2026
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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