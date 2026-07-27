Який манікюр буде в моді у серпні 2026: 5 трендових кольорів

Ніжний манікюр на літо. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці літа манікюр традиційно стає трохи ніжнішим. Якщо на початку сезону багато хто обирає яскраві кольори, то ближче до серпня все частіше з'являються спокійні відтінки, які легко поєднати з будь-яким образом.

Цього разу Новини.LIVE з посиланням на InStyle назвав п'ять кольорів, які найчастіше проситимуть у майстрів протягом останнього місяця літа.

Кращі кольори для манікюру на серпень

Першим у списку опинився небесно-блакитний. Він нагадує чисте серпневе небо й буде мати гарний вигляд як на коротких, так і на довгих нігтях. Відтінок є легким і свіжим, тому стане вдалим вибором на кожен день.

Педикюр і манікюр в блакитному кольорі. Фото з Instagram

Ще один фаворит серпня — колір морської піни. Це світлий м'ятно-зелений відтінок, який асоціюється з відпочинком біля води. За словами стилістів, він буде мати кращий вигляд на засмаглих руках, тому для відпустки його часто обирають одним із перших.

Колір морської піни. Фото з Instagram

Також у тренді буде глибокий синьо-зелений відтінок, схожий на морську воду. Якщо додати до нього дрібні блискітки, колір набуває ще більшої глибини й красиво переливається на світлі.

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Гарний френч. Фото з Instagram

Вершково-жовтий також не поспішає залишати модні добірки. Він уже кілька сезонів поспіль тримається серед найпопулярніших кольорів. На коротких нігтях такий манікюр часто роблять однотонним, а на довгих нерідко доповнюють простим дизайном.

Манікюр у жовтому кольорі. Фото з Instagram

П'ятірку завершує ігристе розе. Мова про ніжний рожевий відтінок, який найкраще розкривається з легким сяйвом. Для такого манікюру майстри радять голографічне покриття, золотисті переливи або популярний ефект "котячого ока", завдяки якому нігті красиво змінюють відтінок залежно від освітлення.

Рожеві нігті. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, як те, що ми робимо кожен день, впливає на стан наших нігтів. З деякими побутовими звичками потрібно бути обереженими.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки потрібно часу сушити звичайний лак, щоб манікюр дійсно був, як після походу в салон. Більшість не враховує це.