Одна помилка після манікюру псує все: скільки потрібно чекати, поки висохне лак

Лак для нігтів. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Багато хто після манікюру починає перевіряти нігті вже через кілька хвилин, сподіваючись, що лак висох. Саме в цей момент найчастіше й з'являються відбитки, подряпини або змазане покриття. Щоб цього не сталося, варто знати, скільки часу лаку дійсно потрібно для висихання.

Про це розповість Новини.LIVE з посиланням на Martha Stewart.

Насправді повне висихання звичайного лаку займає приблизно одну-дві години. Але це не означає, що весь цей час потрібно сидіти без руху. Якщо манікюр виконаний правильно, то вже через 20 хвилин можна обережно повернутися до нескладних справ. Саме за цей час верхній шар покриття встигає достатньо схопитися.

Якщо ж ви користуєтеся лаком з швидковисихними формулами, то чекати доведеться менше. Деякі сучасні засоби повністю висихають уже за 30-60 хвилин.

Чому один лак сохне швидко, а інший — ні

Час висихання залежить не лише від самого засобу. Велике значення має те, як саме ви його наносите. Товсті шари сохнуть набагато довше, ніж тонкі. Якщо поспішати й набрати забагато лаку на пензлик, покриття може залишатися м'яким навіть тоді, коли зверху здається сухим.

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Не менш важливий і стан самого лаку. Якщо він давно стоїть на полиці, загуснув або закінчився термін придатності, рівномірно нанести його буде складніше. До того ж таке покриття висихає значно довше.

Як зрозуміти, що лак вже висох

Найпростіший спосіб — легенько торкнутися нігтем іншого нігтя. Якщо вони не прилипають один до одного і поверхня не здається липкою, можна вважати, що покриття вже достатньо підсохло. При цьому не варто перевіряти лак пальцями. Так набагато легше залишити відбиток або зіпсувати гладку поверхню.

Як скоротити час очікування:

Не поспішайте наносити наступний шар. Краще зробити невелику паузу приблизно на дві хвилини. За цей час попередній шар трохи підсохне, а новий ляже рівніше. Також варто наносити лак тонко. Кілька акуратних шарів висихають швидше, ніж один дуже товстий. До того ж таке покриття тримається довше. Допомогти може і звичайний вентилятор або фен із холодним повітрям. Але не варто використовувати гарячий режим, щоб не зіпсувати покриття.

Якщо хочеться ще більше пришвидшити процес, можна скористатися спеціальними топами або сушильними краплями. Вони не лише допомагають лаку швидше затвердіти, а й роблять поверхню більш блискучою.

А ось популярний спосіб із холодною водою майстри радять пропустити. Попри поширену думку, він не дає бажаного результату. Навпаки, під час занурення рук у воду можна випадково зачепити ніготь, і тоді манікюр доведеться виправляти.

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