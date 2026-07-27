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Главная Мода Маникюр на август 2026 года: 5 цветов, которые будут выбирать чаще всего

Маникюр на август 2026 года: 5 цветов, которые будут выбирать чаще всего

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 19:54
Какой маникюр будет в моде в августе 2026 года: 5 трендовых цветов
Нежный маникюр на лето. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В конце лета маникюр традиционно становится чуть нежнее. Если в начале сезона многие выбирают яркие цвета, то ближе к августу все чаще появляются спокойные оттенки, которые легко сочетать с любым образом.

На этот раз Новини.LIVE со ссылкой на InStyle назвал пять цветов, которые чаще всего будут заказывать у мастеров в течение последнего месяца лета.

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Лучшие цвета для маникюра на август

Первым в списке оказался небесно-голубой. Он напоминает чистое августовское небо и будет хорошо смотреться как на коротких, так и на длинных ногтях. Оттенок легкий и свежий, поэтому станет удачным выбором на каждый день.

Універсальний манікюр в блакитному кольорі
Педикюр и маникюр в голубом цвете. Фото из Instagram

Еще один фаворит августа — цвет морской пены. Это светлый мятно-зеленый оттенок, который ассоциируется с отдыхом у воды. По словам стилистов, он будет лучше смотреться на загорелых руках, поэтому для отпуска его часто выбирают одним из первых.

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Головний фаворит в манікюрі
Цвет морской пены. Фото из Instagram

Также в тренде будет глубокий сине-зеленый оттенок, похожий на морскую воду. Если добавить к нему мелкие блестки, цвет приобретает еще большую глубину и красиво переливается на свету.

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Стильний відтінок в манікюрі
Красивый френч. Фото из Instagram

Сливочно-желтый также не спешит покидать модные подборки. Он уже несколько сезонов подряд держится среди самых популярных цветов. На коротких ногтях такой маникюр часто делают однотонным, а на длинных нередко дополняют простым дизайном.

Вершково-жовтий колір роками в тренді
Маникюр в желтом цвете. Фото из Instagram

Пятерку замыкает игристое розе. Речь идет о нежном розовом оттенке, который лучше всего раскрывается с легким сиянием. Для такого маникюра мастера советуют голографическое покрытие, золотистые переливы или популярный эффект "кошачьего глаза", благодаря которому ногти красиво меняют оттенок в зависимости от освещения.

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Рожевий відтінок в манікюрі
Розовые ногти. Фото из Instagram

Ранее мы писали о том, как то, что мы делаем каждый день, влияет на состояние наших ногтей. С некоторыми бытовыми привычками нужно быть осторожными.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько времени нужно, чтобы высохнул обычный лак, чтобы маникюр действительно выглядел, как после посещения салона. Большинство не учитывает это.

лето ногти модный маникюр 2026
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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