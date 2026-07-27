Какой маникюр будет в моде в августе 2026 года: 5 трендовых цветов

Нежный маникюр на лето. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В конце лета маникюр традиционно становится чуть нежнее. Если в начале сезона многие выбирают яркие цвета, то ближе к августу все чаще появляются спокойные оттенки, которые легко сочетать с любым образом.

На этот раз Новини.LIVE со ссылкой на InStyle назвал пять цветов, которые чаще всего будут заказывать у мастеров в течение последнего месяца лета.

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Лучшие цвета для маникюра на август

Первым в списке оказался небесно-голубой. Он напоминает чистое августовское небо и будет хорошо смотреться как на коротких, так и на длинных ногтях. Оттенок легкий и свежий, поэтому станет удачным выбором на каждый день.

Педикюр и маникюр в голубом цвете. Фото из Instagram

Еще один фаворит августа — цвет морской пены. Это светлый мятно-зеленый оттенок, который ассоциируется с отдыхом у воды. По словам стилистов, он будет лучше смотреться на загорелых руках, поэтому для отпуска его часто выбирают одним из первых.

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Цвет морской пены. Фото из Instagram

Также в тренде будет глубокий сине-зеленый оттенок, похожий на морскую воду. Если добавить к нему мелкие блестки, цвет приобретает еще большую глубину и красиво переливается на свету.

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Красивый френч. Фото из Instagram

Сливочно-желтый также не спешит покидать модные подборки. Он уже несколько сезонов подряд держится среди самых популярных цветов. На коротких ногтях такой маникюр часто делают однотонным, а на длинных нередко дополняют простым дизайном.

Маникюр в желтом цвете. Фото из Instagram

Пятерку замыкает игристое розе. Речь идет о нежном розовом оттенке, который лучше всего раскрывается с легким сиянием. Для такого маникюра мастера советуют голографическое покрытие, золотистые переливы или популярный эффект "кошачьего глаза", благодаря которому ногти красиво меняют оттенок в зависимости от освещения.

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Розовые ногти. Фото из Instagram

Ранее мы писали о том, как то, что мы делаем каждый день, влияет на состояние наших ногтей. С некоторыми бытовыми привычками нужно быть осторожными.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько времени нужно, чтобы высохнул обычный лак, чтобы маникюр действительно выглядел, как после посещения салона. Большинство не учитывает это.