Правда про гель-лак, яку варто знати кожній жінці: пояснення хіміка

Гарний манікюр, гель-лак. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Гель-лак давно став звичною процедурою для мільйонів жінок. Та останнім часом дедалі частіше фахівці говорять не лише про його стійкість, а й про можливі наслідки для здоров'я. Деякі з них можуть проявитися не одразу, а через роки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Femina.

Багато хто знає, що після частого використання гель-лаку нігті можуть ставати тоншими або ламкими. Найчастіше це пов'язують із неправильним зняттям покриття чи надто активним шліфуванням пластини. Але, як пояснює інженер-хімік Сабольч Біро у книзі "Отруєне повсякденне життя", найбільше запитань викликає не механічний вплив, а сама хімія процесу.

Чи може бути гель-лак небезпечним

Під час полімеризації під ультрафіолетовою лампою лак не просто висихає. Усередині покриття запускається реакція, яка перетворює рідкий матеріал на твердий. Водночас цей процес не завжди завершується повністю. Частина речовин може залишатися всередині покриття в незреагованому стані, і саме вони, за словами автора, здатні провокувати розвиток контактної алергії.

Найчастіше мова йде про акрилати — групу сполук, які використовуються не лише в нейл-індустрії. Якщо організм починає на них реагувати, проблема може не обмежитися лише манікюром. Серед можливих симптомів:

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свербіж;

почервоніння;

висипання;

пухирці навколо нігтів;

іноді висип з'являється навіть на обличчі чи шиї.

Особливість такої алергії полягає в тому, що вона здатна залишитися на все життя. Саме тому лікарі-алергологи радять не ігнорувати навіть незначне подразнення після манікюру. Повторний контакт із речовинами може лише посилити реакцію організму. Крім того, акрилати використовують і в медицині — зокрема у світлотвердіючих стоматологічних матеріалах, деяких ортопедичних конструкціях та окремих медичних виробах. Через це у людей із підтвердженою алергією можуть виникати додаткові труднощі під час лікування.

Гель-лак. Фото: magnific

Останніми роками склад гель-лаків почав змінюватися. Деякі компоненти вже прибрали з ринку через питання безпеки. Наприклад, речовину HEMA поступово перестали використовувати через її високий алергенний потенціал. Також у Європейському Союзі з осені 2025 року набула чинності заборона на застосування фотополімеру TPO у складі таких покриттів після оцінки його можливого впливу на репродуктивне здоров'я.

Втім, це не означає, що питання остаточно закрите. Виробники переходять на нові фотополімери, однак науковці продовжують досліджувати їхній довгостроковий вплив. Те, що речовина дозволена до використання сьогодні, ще не гарантує, що через кілька років її оцінка не зміниться після появи нових даних.

Саме тому фахівці радять ставитися до гель-лаку без крайнощів. Якщо процедура виконується у перевіреного майстра, який працює із сертифікованими матеріалами, а після покриття не виникає свербежу чи почервоніння, ризики нижчі. Але будь-які незвичні симптоми після манікюру — це привід не маскувати проблему новим покриттям, а звернутися до дерматолога чи алерголога.

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