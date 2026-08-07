Яка форма манікюру менше травмує нігті: порада майстрині

Гарні нігті. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Ламкі нігті можуть зіпсувати манікюр буквально за кілька днів: варто їм трохи відрости, як на кінчику з'являється тріщина або ніготь починає розшаровуватися. Догляд тут важливий, але не менш значущою може бути й форма, яку ви обираєте для манікюру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Myself.

Не кожен силует однаково добре витримує щоденні навантаження. Гострі кути чіпляються за одяг, волосся та інші предмети, а надто тонкий кінчик легко пошкодити.

4 форми, які вважаються практичними для слабких нігтів

Овал

Овальна форма повторює природну лінію нігтьового ложа, але має трохи витягнутий кінчик. Тут немає різких кутів, які могли б зачепитися за щось у побуті. Такий варіант підійде тим, хто не хоче носити зовсім короткі нігті. Заокруглений край допомагає рівномірніше розподіляти навантаження, тому ніготь менше страждає від випадкових ударів.

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Під час підпилювання рухайтеся від боків до центру й не водіть пилкою туди-сюди. Кінчик достатньо злегка закруглити — якщо зробити це надто сильно, нігтьова пластина здаватиметься коротшою.

М'який квадрат

Якщо вам подобаються прямі краї, але нігті постійно ламаються на кутиках, варто спробувати м'який квадрат. Бічні лінії залишаються прямими, а кутики трохи заокруглюються. Це практичний варіант для середньої довжини. Кінчик не потрібно сильно звужувати, тому він залишається достатньо міцним.

Пилкою спочатку вирівняйте боки, а потім обережно пройдіться по кутиках. Не натискайте надто сильно: додатковий тиск під час підпилювання може пошкодити край нігтя.

Круг

Короткі круглі нігті — один із найзручніших варіантів для тих, хто багато працює руками. Форма повторює природний контур нігтьового ложа, а гострих частин, за які можна зачепитися, тут немає. Саме тому круглі нігті добре підходять, якщо головне для вас — щоб манікюр довше залишався цілим, а не максимальна довжина.

Підпилюйте край плавно, рухаючись в одному напрямку. Не варто занадто сильно забирати боки, інакше нігтьова пластина буде непропорційно короткою.

Мигдалеподібна форма

Мигдаль потребує трохи більшої довжини, зате візуально витягує пальці. Боки поступово звужуються до кінчика, а сам край залишається заокругленим. Для ламких нігтів важливо не робити кінчик надто гострим і тонким. Інакше саме він стане найслабшим місцем манікюру. Підпилюйте боки у напрямку до центру, поступово формуючи потрібний силует.

Для такої форми зручно використовувати дрібнозернисту скляну пилочку. Вона дозволяє акуратно обробити край, не знімаючи зайвого.

Що ще допоможе зберегти нігті

Навіть вдала форма не врятує нігті, якщо постійно піддавати їх зайвому навантаженню. Не використовуйте нігті замість інструментів, наприклад, щоб підчепити кришку або щось відкрити. Пилочку краще вести в одному напрямку, а довжину не робити надмірною. Чим довший вільний край, тим більше навантаження припадає на ніготь.

Не варто забувати і про щоденний догляд. Олія для кутикули та крем для рук допоможуть підтримувати шкіру й нігті в нормальному стані. Якщо ж нігті постійно ламаються, розшаровуються або помітно змінилися, причина може бути не лише у формі манікюру. У такому разі краще звернутися до фахівця.

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