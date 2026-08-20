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Главная Мода Дизайн маникюра для тех, кто не любит часто обновлять ногти

Дизайн маникюра для тех, кто не любит часто обновлять ногти

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 18:50
Какой маникюр можно носить месяцами: отрастание с таким дизайном практически незаметно
Маникюр. Фото: magnific

Большинство девушек обновляют маникюр примерно два раза в месяц. Кому-то нравится часто менять дизайн, а кто-то просто не хочет ходить с отросшим покрытием. Но регулярные походы к мастеру отнимают время и требуют дополнительных затрат. В то же время можно выбрать покрытие, на котором граница между ногтем и лаком будет почти незаметна.

Новини.LIVE расскажет, какой маникюр дольше сохраняет аккуратный вид и позволяет не торопиться с новой процедурой.

Нюдовые и молочные оттенки

Самый простой вариант — покрытие, максимально близкое к естественному цвету ногтевой пластины. Это может быть полупрозрачный бежевый, молочный, светло-розовый или нюдовый оттенок.

Когда ноготь начинает отрастать, разница между натуральной пластиной и покрытием остается почти незаметной. Хорошо, если покрытие наносят близко к кутикуле.

Ідеальний манікюр на усі часи
Нюдовый маникюр. Фото из Instagram

Светло-розовые и молочные оттенки хорошо подходят и для коротких, и для длинных ногтей. Они делают руки ухоженными, но не привлекают лишнего внимания.

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Классический френч или микрофренч

Французский маникюр также можно отнести к дизайнам, которые не теряют аккуратного вида при отрастании. Основа остается нейтральной, а белая линия расположена на свободном крае ногтя.

Если хочется максимально деликатного результата, стоит попробовать микрофренч. В нем белая полоска очень тонкая, поэтому маникюр выглядит аккуратно.

Мікрофренч стає все більше популярним
Микрофренч. Фото из Instagram

Еще один плюс френча — его легко адаптировать под форму и длину ногтей. Линию можно сделать чуть шире или, наоборот, оставить очень тонкой.

Ногти с легким блеском

Если однотонный маникюр кажется слишком простым, его можно дополнить нежным блеском. Для этого подойдут полупрозрачные базы с мелкими блестками, перламутром или легким сиянием.

Такой эффект не создает четкой границы между покрытием и натуральным ногтем. Поэтому по мере отрастания маникюр продолжает выглядеть аккуратно.

Манікюр, що має охайний вигляд
Маникюр с блеском. Фото из Instagram

Необязательно использовать много блесток. Наоборот, мелкий шиммер или легкий перламутровый эффект часто выглядят сдержанно и уместно на каждый день.

Если хочется реже обновлять маникюр, лучше делать ставку именно на такие дизайны. Они не теряют привлекательности через несколько недель и не имеют резкой границы у кутикулы.

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Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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