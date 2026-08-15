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Главная Мода Маникюр на конец августа: 3 дизайна, что ассоциируются с благосостоянием

Маникюр на конец августа: 3 дизайна, что ассоциируются с благосостоянием

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 13:52
Финансовый маникюр на август 2026 года: 3 лучших варианта
Красивый маникюр, девушки с ухоженными ногтями. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Август — время, когда лето еще продолжается, но мысли уже понемногу обращаются к осени. Хочется успеть насладиться теплыми днями и в то же время настроиться на новый сезон, работу и будущие планы. Именно поэтому в конце лета стоит обратить внимание на маникюр в оттенках, которые в эзотерике связывают с деньгами, стабильностью и успехом.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

Модные дизайны маникюра на конец августа

Шоколадный

Шоколадный цвет сложно назвать сугубо летним, и в этом его особенность. Он более спокойный, чем яркие оттенки, и хорошо подходит для переходного периода, когда сезон постепенно меняется.

Шоколадний колір в манікюрі
Маникюр в шоколадном оттенке. Фото из Instagram

В символике цвета коричневые и шоколадные оттенки ассоциируются со стабильностью, практичностью и материальной опорой. Такой маникюр можно выбрать, если хочется сделать акцент не на внезапной удаче, а на уверенности, финансовой дисциплине и умении беречь заработанное.

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Золотой

Золотой маникюр — вариант для тех, кому в конце лета хочется добавить образу немного блеска. При этом совсем не обязательно покрывать золотым лаком все ногти: тонкие линии, небольшие акценты или металлический френч могут быть гораздо интереснее.

В эзотерических трактовках золото связывают с богатством, успехом и достатком.

Золоті елементи в манікюрі на удачу
Интересный дизайн маникюра. Фото из Instagram

Поэтому приверженцы таких практик часто выбирают этот цвет перед важными переменами — например, когда хочется настроиться на новый проект, дополнительный заработок или карьерный шаг. А если оставить эзотерику в стороне, золотые детали просто придают маникюру праздничное настроение.

Бордовый

Бордовый — особый цвет, который подойдет тем, кому не хочется слишком нейтрального маникюра. В конце августа он особенно уместен: в нем уже чувствуется грядущая осень, но он хорошо сочетается и с летними образами.

Бордовий манікюр буде доречним і в кінці літа, і восени
Маникюр и педикюр в бордовом цвете. Фото из Instagram

В эзотерике бордовый связывают с силой, уверенностью и решительностью. Его можно воспринимать как своеобразное напоминание не ждать идеального момента, а самостоятельно принимать решения и двигаться к своим финансовым целям. Если хочется маникюра, который имеет не только декоративный, но и символический смысл, бордовый может стать удачным выбором.

Ранее мы писали о том, в каком оттенке маникюр будет выглядеть элегантно. После 40 лет эти оттенки становятся базовыми для большинства женщин.

Также Новини.LIVE сообщали, какую форму ногтей мастера советуют делать в том случае, если они в плохом состоянии. Для слабых ногтей эта форма станет практичным выбором.

ногти модный маникюр 2026 маникюр на удачу
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская

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