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Головна Мода Манікюр на кінець серпня: 3 дизайни, які асоціюються з достатком

Манікюр на кінець серпня: 3 дизайни, які асоціюються з достатком

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 13:52
Фінансовий манікюр на серпень 2026 року: 3 найкращі варіанти
Гарний манікюр, дівчини з доглянутими нігтями. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Серпень — час, коли літо ще триває, але думки вже потроху відволікаються на осінь. Хочеться встигнути насолодитися теплими днями й водночас налаштуватися на новий сезон, роботу та майбутні плани. Саме тому наприкінці літа можна звернути увагу на манікюр у відтінках, які в езотериці пов’язують із грошима, стабільністю та успіхом.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

Модні дизайни манікюру на кінець серпня

Шоколадний

Шоколадний колір складно назвати суто літнім, і в цьому його особливість. Він спокійніший за яскраві відтінки та добре підходить для перехідного періоду, коли сезон поступово змінюється.

Шоколадний колір в манікюрі
Манікюр в шоколадному відтінку. Фото з Instagram

У символіці кольору коричневі та шоколадні відтінки пов’язують зі стабільністю, практичністю та матеріальною опорою. Такий манікюр можна обрати, якщо хочеться зробити акцент не на раптовій удачі, а на впевненості, фінансовій дисципліні та вмінні берегти зароблене.

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Золотий

Золотий манікюр — варіант для тих, кому наприкінці літа хочеться додати образу трохи блиску. При цьому зовсім не обов’язково покривати золотим лаком усі нігті: тонкі лінії, невеликі акценти чи металевий френч можуть бути значно цікавішими.

В езотеричних трактуваннях золото пов’язують із багатством, успіхом та достатком. 

Золоті елементи в манікюрі на удачу
Цікавий дизайн манікюрі. Фото з Instagram

Тому прихильники таких практик часто обирають цей колір перед важливими змінами — наприклад, коли хочеться налаштуватися на новий проєкт, додатковий заробіток або кар’єрний крок. А якщо залишити езотерику осторонь, золоті деталі просто додають манікюру святкового настрою.

Бордовий

Бордовий — особливий колір, який підійде тим, кому не хочеться надто нейтрального манікюру. Наприкінці серпня він особливо доречний: у ньому вже відчувається майбутня осінь, але він добре поєднується і з літніми образами.

Бордовий манікюр буде доречним і в кінці літа, і восени
Манікюр та педикюр в бордовому кольорі. Фото з Instagram

В езотериці бордовий пов’язують із силою, впевненістю та рішучістю. Його можна сприймати як своєрідне нагадування не чекати ідеального моменту, а самостійно приймати рішення та рухатися до своїх фінансових цілей. Якщо хочеться манікюру, який має не лише декоративний, а й символічний сенс, бордовий може стати вдалим вибором.

Раніше ми писали про те, в якому відтінку манікюр буде мати елегантний вигляд. Після 40 років ці відтінки стають базою для більшості жінок.

Також Новини.LIVE повідомляли, яку форму нігтів майстри радять робити в тому випадку, якщо вони в поганому стані. Для слабких нігтів ця форма стане практичним вибором.

нігті модний манікюр 2026 манікюр на удачу
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська

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