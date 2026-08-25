Тривале носіння гель-лаку: 5 наслідків, про які варто знати

Гарний манікюр. Фото: magnific

Гель-лак давно став звичним способом зробити манікюр охайним і зберегти його на кілька тижнів. Проте навіть таке практичне покриття не варто носити довше, ніж рекомендує майстер. З часом воно може втрачати міцність, а неправильна підготовка та зняття здатні пошкоджувати нігті й шкіру навколо них.

Новини.LIVE розповість про п'ять проблем, які можуть виникнути, якщо постійно носити гель-лак занадто довго.

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Нігті можуть стати тоншими та ламкими

Під час підготовки нігтьову пластину часто обробляють пилочкою або бафом, щоб матеріал краще тримався. Якщо робити це регулярно й занадто активно, верхній шар нігтя може ставати тоншим.

У результаті нігті втрачають міцність, легко згинаються, розшаровуються та частіше ламаються. Ризик пошкодження зростає, якщо під час зняття агресивно спилювати матеріал або відривати покриття разом із частиною нігтьової пластини.

Зростає ризик проблем із нігтями

Сам по собі гель-лак не означає, що під ним обов’язково виникне грибкова інфекція. Проте покриття може приховати перші зміни нігтьової пластини, через що проблему не завжди вдається помітити вчасно.

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Якщо під покриття потрапляє волога або ніготь уже має пошкодження, це може створити сприятливі умови для розвитку інфекції. Тому не варто наносити матеріал на нігті, які вже змінили колір, стали болючими або почали відшаровуватися.

Може з'явитися подразнення або алергія

У складі гель-лаків та засобів для їхнього зняття є компоненти, які в деяких людей можуть викликати небажану реакцію. Вона може проявитися не лише на нігтях, а й на шкірі навколо них.

Серед можливих симптомів — свербіж, почервоніння, сухість, печіння або набряк. Якщо така реакція повторюється після кожного манікюру, варто звернутися до дерматолога та не продовжувати використовувати засіб без з'ясування причини.

Неправильне зняття додатково травмує нігті

Коли покриття відростає, його краї можуть чіплятися за волосся, одяг або інші предмети. Через це частина матеріалу може відшаровуватися разом із верхніми шарами нігтя.

Не менш небезпечно намагатися здерти гель-лак самостійно. Так можна пошкодити поверхню нігтьової пластини, зробити її нерівною та чутливою. Безпечніше видаляти покриття правильно, не відриваючи його силою.

Шкіра рук отримує додаткове УФ-навантаження

Для затвердіння багатьох гелевих матеріалів використовують LED- або UV-лампи. Під час кожного сеансу шкіра рук отримує певну кількість ультрафіолетового випромінювання.

Саме тому під час регулярного манікюру варто подбати і про захист шкіри рук. Перед процедурою можна нанести сонцезахисний засіб із SPF на кисті, залишивши нігтьові пластини відкритими, щоб покриття нормально полімеризувалося.

Від гель-лаку не обов'язково повністю відмовлятися, але важливо вчасно оновлювати покриття, не травмувати нігті під час підготовки та зняття й звертати увагу на будь-які зміни їхнього стану.

Раніше ми писали про те, що багато хто списує ламкість нігтів на нестачу вітамінів або невдалий манікюр, хоча проблема може ховатися у звичайних щоденних звичках. Те, що здається дрібницею, поступово послаблює нігтьову пластину та робить її більш крихкою.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після тривалого носіння гель-лаку нігті можуть стати тоншими та почати ламатися. Відновити їхній доглянутий вигляд можна за допомогою простого домашнього догляду із мигдальною олією.