Длительное ношение гель-лака: 5 последствий, о которых стоит знать

Красивый маникюр. Фото: magnific

Гель-лак уже давно стал привычным способом сделать аккуратный маникюр и сохранить его на несколько недель. Однако даже такое практичное покрытие не стоит носить дольше, чем рекомендует мастер. Со временем оно может терять прочность, а неправильная подготовка и снятие способны повредить ногти и кожу вокруг них.

Новини.LIVE расскажет о пяти проблемах, которые могут возникнуть, если постоянно носить гель-лак слишком долго.

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Ногти могут стать тоньше и ломкими

Во время подготовки ногтевую пластину часто обрабатывают пилочкой или бафом, чтобы материал лучше держался. Если делать это регулярно и слишком активно, верхний слой ногтя может становиться тоньше.

В результате ногти теряют прочность, легко сгибаются, расслаиваются и чаще ломаются. Риск повреждения возрастает, если при снятии агрессивно спиливать материал или отрывать покрытие вместе с частью ногтевой пластины.

Возрастает риск проблем с ногтями

Сам по себе гель-лак не означает, что под ним обязательно возникнет грибковая инфекция. Однако покрытие может скрыть первые изменения ногтевой пластины, из-за чего проблему не всегда удается заметить вовремя.

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Если под покрытие попадает влага или ноготь уже имеет повреждения, это может создать благоприятные условия для развития инфекции. Поэтому не стоит наносить материал на ногти, которые уже изменили цвет, стали болезненными или начали отслаиваться.

Может возникнуть раздражение или аллергия

В составе гель-лаков и средств для их снятия есть компоненты, которые у некоторых людей могут вызвать нежелательную реакцию. Она может проявиться не только на ногтях, но и на коже вокруг них.

Среди возможных симптомов — зуд, покраснение, сухость, жжение или отек. Если такая реакция повторяется после каждого маникюра, стоит обратиться к дерматологу и не продолжать использовать средство без выяснения причины.

Неправильное снятие дополнительно травмирует ногти

Когда покрытие отрастает, его края могут цепляться за волосы, одежду или другие предметы. Из-за этого часть материала может отслаиваться вместе с верхними слоями ногтя.

Не менее опасно пытаться содрать гель-лак самостоятельно. Так можно повредить поверхность ногтевой пластины, сделать ее неровной и чувствительной. Безопаснее удалять покрытие правильно, не отрывая его силой.

Кожа рук получает дополнительную УФ-нагрузку

Для отвердевания многих гелевых материалов используют LED- или UV-лампы. Во время каждого сеанса кожа рук получает определенное количество ультрафиолетового излучения.

Именно поэтому при регулярном маникюре стоит позаботиться и о защите кожи рук. Перед процедурой можно нанести солнцезащитное средство с SPF на кисти, оставив ногтевые пластины открытыми, чтобы покрытие нормально полимеризовалось.

От гель-лака не обязательно полностью отказываться, но важно вовремя обновлять покрытие, не травмировать ногти во время подготовки и снятия и обращать внимание на любые изменения их состояния.

Ранее мы писали о том, что многие списывают ломкость ногтей на недостаток витаминов или неудачный маникюр, хотя проблема может скрываться в обычных повседневных привычках. Они могут постепенно ослаблять ногтевую пластину и делает ее более ломкой.

Также Новини.LIVE сообщали, что после длительного ношения гель-лака ногти могут стать тоньше и начать ломаться. Восстановить их ухоженный вид можно с помощью простого домашнего ухода с миндальным маслом.