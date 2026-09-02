Осінній манікюр для квадратних нігтів: 5 дизайнів, які підкорюють Instagram

Доглянуті нігті. Фото: magnific

Квадратні нігті давно перестали асоціюватися лише зі суворим офісним манікюром. Цієї осені форма знову привертає увагу завдяки простим, але ефектним дизайнам. Її можна обіграти по-різному: додати яскравий акцент, спробувати незвичний френч, принт або залишити покриття максимально стриманим.

Новини.LIVE готовий назвати п’ять варіантів, які легко адаптувати під різну довжину.

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Осінній манікюр на квадратні нігті

Мінімалізм з акцентом

Однотонне покриття завжди є затребуваним. Наприклад, можна залишити більшість нігтів у спокійній гамі, а один зробити акцентним. До молочного або бежевого покриття можна додати бордовий, шоколадний чи темно-зелений ніготь. Ще як варіант — тонка лінія, невелика кольорова деталь або кілька крапок лише на одному пальці.

Манікюр з мінімалістичним дизайном. Фото з Instagram

Френч з незвичайним акцентом

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Класичний френч необов’язково залишати білим. На осінь його можна зробити винним, коричневим, оливковим або навіть темно-синім. Для різноманітності, кінчик можна зробити двоколірним, поєднавши два близькі відтінки. Такий френч підійде навіть для коротких нігтів.

Французький манікюр в рожевому кольорі. Фото з Instagram

Принти

Квадратна форма дає більше простору для дизайну, тому тут можна не обмежуватися лише маленькими деталями. Геометричні лінії, клітинка, черепаховий або леопардовий принт — варіанти, які легко адаптувати під осінній гардероб.

Принт. Фото з Instagram

Нюдові відтінки

Нюд — це не лише класичний бежевий. Молочний, пудровий, латте, кавовий та теплий кремовий дають змогу підібрати відтінок під різний тон шкіри. На квадратних нігтях молочний варіант можна залишити напівпрозорим, а кавовий — зробити щільним і насиченим. Якщо нігтьова пластина широка, краще обрати відтінок, який не створює різкого контрасту зі шкірою.

Нюдовий дизайн. Фото з Instagram

Матовий манікюр

Матове покриття змінює навіть знайомий колір. Шоколадний стає глибшим, теракотовий нагадує відтінок глини, а темно-сливовий — чорний. Саме тому матовий манікюр чудово вписується в осінню палітру.

Матовий дизайн. Фото з Instagram

Для квадратної форми можна обрати один насичений колір без жодного декору. А якщо хочеться деталі, достатньо залишити один ніготь глянцевим або додати тонкий малюнок поверх матової основи.

Раніше ми писали про те, що гель-лак допомагає надовго зберегти акуратний вигляд манікюру, але залишати покриття на нігтях надовго не варто. Якщо вчасно його не зняти або зробити це неправильно, нігті можуть стати слабшими, тоншими та більш ламкими. Розповідаємо про п’ять наслідків, які можуть виникнути через тривале носіння гель-лаку.

Також Новини.LIVE повідомляли, що фрозе-манікюр повертається в тренди — його впізнають за напівпрозорою рожевою базою та делікатним мерехтінням. Такий дизайн пасує і коротким, і довгим нігтям.